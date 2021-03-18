برلماني يطالب بضرورة توفير وسائل تنظيم الأسرة وتوزيعها مجانًا





قال النائب، أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن ما أعلنت عنه وزارة التخطيط بشأن دراسة تقديم حافز مادى للأسر الملتزمة بتنظيم الأسرة، قرار جيد، لافتًا إلى أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة، إلا أن الزيادة السكانية تعد من أهم التحديات التي يجب علينا جميعًا بذل الجهد والسعي لمواجهتها و القضاء عليها.





وأوضح " دياب" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أهمية الدور المأمول من قبل وزارة الإعلام للتوعية بهذا الأمر ، موكدًا أن هذا هو دوره الحقيقي فى توعية وتثقيف فئات المجتمع، وتصحيح الموروثات الثقافية، والمفاهيم الخاطئة لديهم بأن الخَلَف الكثير يُعد إرهاقًا للأسرة و إرهاقًا للأطفال أنفسهم، والذي بدورهِ يمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، إلي جانب تفعيل دور الزائرات الصحيات لضرورة التوعية بهذه المشكلة التي نواجهها، والتي يُصعب حلها منفردًا بل تتطلب حلًا جماعيًا، معقبًا:" فى السابق كان هناك الكثير من البرامج الثقافية، والتى كانت تمثل من خلال وزارة الإعلام أبرزها برنامج " متخلفيش كتير" وغيره، اختفى دورها الآن ".





وطالب أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية وزارة الصحة بضرورة توفير وسائل تنظيم الأسرة، والمتمثلة فى وسائل منع الحمل، وتوزيعها بالمجان، طبقًا لإحتياج المرأة ، على أن تتوفر لها فى الوحدات الصحية ومراكز رعاية الأسرة والأمومة والطفولة، مؤكدًا أن هذا سيكون له المردود الإيجابي الأكبر للقضاء على مشكلة الزيادة السكانية.