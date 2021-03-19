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أخبار العالم

وسط تهديدات إسرائيل.. الجيش اللبناني يعلن خروقات جوية لـ تل أبيب

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:02 ص
خروقات جوية لإسرائيل
خروقات جوية لإسرائيل
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شيماء مصطفى
لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان، من خلال خروقات جوية لأجواءه.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن خرق طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، أجواء البلاد.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قالت قيادة الجيش إن طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي خرقت اليوم الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب الناقورة وصولا حتى فوق البحر مقابل الدامور".

وأضافت القيادة في بيان، أن الطائرتين نفذتا طيرانا دائريا فوق المناطق المذكورة، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 12.25 من فوق بلدة الناقورة.

وأشارت إلى أنها تتابع موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي إن حكومة لبنان والدولة تتحملان كامل المسؤولية عن أي عمل يقوم به حزب الله ضد "مواطني إسرائيل".

وأضاف: "الدولة اللبنانية فقدت السيطرة على سياستها الأمنية"، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يملك بنك أهداف بالآلاف في لبنان قادرة على تدميرها.
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