91 ألفًا و509 حالات كورونا نشطة في الأردن

أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 91 ألفا و509 حالة، حتى صباح الجمعة.





ووفق الموقع العالمي توفي 5627 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 74 حالة وفاة الخميس.





وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 514 ألفا و107 حالات، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.





كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 416 ألفًا و971 حالة.



