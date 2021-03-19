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مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل تورتة الكريب

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:43 ص
صدى البلد
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أسماء محمد
يعد الكريب من أشهر الأكلات التي يعشق تناولها الكبار والصغار.

ونقدم لك طريقة عمل الكريب الحلو والحادق وتورتة الكريب للشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق علي قناة سي بي سي سفرة لتتمكنى من إعداده في المنزل كالمحترفين.

مقادير الكريب
1 و نصف كوب لبن 
2 بيضة
 كوب دقيق 
فانيليا  للحلو
فلفل اسود  للحادق 
لتورتة كريب الشيكولاتة
1 و نصف كوب لبن 
2 بيضة
 فانيليا
 ثلاثة أرباع كوب دقيق
 ربع كوب كاكاو خام للزينة
كور شيكولاتة 
صوص شيكولاتة 
2 عبوة كريمة مخفوقة بالشيكولاتة كريز مسكر احمر
 كوب بندق مجروش
 فاكهة مقطعة 
طريقة تحضير الكريب
* يضرب اللبن مع البيض ثم يضاف الدقيق ثم الفانيليا للحلو او الفلفل الاسود للحادق ونقلب جيدا حتى نحصل على القوام المناسب

* ناخذ مغرفة من الخليط ونضعه في الطاسة مدهونة زيت على النار بشكل دائري حتى نصنع الكريب

* نقلبها الى الجهة الاخرى حتى تنضج ونكرر هذه الخطوة حتى نفاذ الكمية

* نخلط لبن و دقيق و بيض و فانيليا و كاكاو لعمل كريب الشيكولاتة

* ناخذ مغرفة من الخليط ونضعه في الطاسة مدهونة زيت على النار بشكل دائري حتى نصنع الكريب

* نضع طبقة من الكريمة والفاكهة ونكرر هذه الخطوة حتى تنفذ شرائح الكريب

* ويمكن ايضا اضافة شريحة من الكريب الفانيليا وشريحة من كريب الشيكولاتة ونحشو بنفس الطريقة

* نزين التورتة بالشيكولاتة الكور وصوص الشيكولاتة ويمكن ايضا تزينها بالكريز المسكر والكريمة المخفوقة والفاكهة

* يمكن تزينها بالكريمة المخفوقة الشيكولاتة والبندق وتقدم في المناسبات
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