صلاح ضد راموس.. هاني حتحوت يعلق على مواجهة ليفربول وريال مدريد

علق الإعلامي هاني حتحوت على قرعة دوري أبطال أوروبا والتي أسفرت عن وقوع ليفربول الإنجليزي في مواجهة فريق ريال مدريد .



‏وغرد هاني حتحوت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"صلاح ضد راموس.. حلوة وفيها صاصبنس جميل".



وأسفرت قرعة دور الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تجري في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية بين ريال مدريد وليفربول ،و بين مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند، و تشيلسي مع بورتو الإيطالي بينما يواجه باريس سان جيرمان بطل النسخة الماضية بايرن ميونخ.

الفرق المتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:



بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند- ريال مدريد - مانشستر سيتي - ليفربول - تشيلسي - باريس سان جيرمان - بورتو.



نظام قرعة دوري أبطال أوروبا:



لم يمنع الاتحاد الأوروبي وقوع فريقين من نفس البلد في الدور ربع النهائي، وبذلك ستجرى القرعة بدون أي قيود.







