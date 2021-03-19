كلية طب الأزهر تقيم الدورة الحادية والعشرين لأساسيات البحث العلمي

نظمت كلية الطب بنين بالقاهرة الدورة الحادية والعشرين لأساسيات البحث العلمي والإحصاء، برعاية الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتورمحمد عبد العزيز، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وفي ختام الدورة قام الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية، بتوزيع شهادات على الباحثين بحضور الدكتور أسامة فاخر، رئيس قسم الصحة العامة، والدكتور خالد قاسم، أستاذ الصحة العامة، والدكتور مصطفى محمود، مدرس الصحة العامة.



وينظم قسم الصحة هذه الدورات بصفة دورية؛ لدعم البحث العلمي من خلال تطوير وتنمية قدرات الباحثين من طلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه).

جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.



