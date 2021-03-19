بالأسماء.. إصابة شخصين في تصادم سيارة بعمود إنارة في الإسماعيلية

أصيب شخصين، اليوم الجمعة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الدائري بالطريق الدائري امام معسكر القرش.





تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارًا ، بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة ووجود مصابين.





انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَن من المعاينة الأولية تصادم سيارة ملاكي رقم "ط ه ق 4351" بعمود إنارة بالطريق الدائري ، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وجرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، وتحرير محضر بالواقعة.





وكشفت مصادر طبية، ان المصابين هم شروق هاني السيد، بالكيلو 2، 20 عام، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية، ومحمد حمادة احمد، حي السلام، 23 عام، سحجات بالجسم.