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رياضة

كلوب : ريال مدريد مازال يمتلك لاعبين رائعين .. مباراتنا ستكون رائعة

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:30 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن مواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، سيكون أمرًا رائعًا على حد وصفه.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي:" إنه أمر مثير ومثير للغاية، من الواضح أنها قرعة صعبة، جميع الفرق صعبة والجميع يمتلك الجودة الكبيرة، ستكون مباراة مثيرة ورائعة ضد ريال مدريد."

وأضاف:"لعبنا ضد ريال مدريد في نهائي الأبطال قبل أكثر من عامين وكانت ليلة صعبة بالنسبة لنا، لذا فإن الحصول على فرصة اللعب أمامهم مرة أخرى هو أمر رائع."

وزاد:"أعلم أن الوضع مختلف الآن، ولا نعرف أين سنلعب، لكن هذا لا يهم، في حال لعبنا المباراة في بودابست فلا بأس بذلك نحن بخير، ستكون مباراة رائعة أيضًا خاصة لو لعبنا في الأنفيلد."

وأردف:" لقد سبق وأن واجهتهم مع ليفربول مرة واحدة، نعلم أنها مباراة صعبة، وأعتقد أنها المرة الأولى التي أواجههم فيها بدون تواجد كريستيانو رونالدو وجاريث بيل، ريال مدريد يمتلك لاعبين رائعين مثل راموس، فاران، كروس، مودريتش، كاسيميرو، كارفخال وكريم بنزيما، مازالوا يمتلكون الكثير من اللاعبين الرائعين وبعض اللاعبين الشباب أيضًا، ستكون مباراة مثيرة ضد فريق صعب."
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