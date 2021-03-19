احتفالا بيوم الطبيب.. هذه بدلات الجيش الأبيض تعرف عليها

احتفلت الدولة بعيد الطبيب الذين قاموا بدور شجاع فى مواجهة وباء اجتاح العالم ، فهم الحائط الصد أمام فيروس كورونا فى ظل احتكاكهم المباشر مع ضحايا الوباء ، حيث نجحت الدولة فى العبور إلى بر الأمان فى المرحلة الأولى و الثانية من الجائحة من خلال إجراءات الإحترازية الاستباقية.





وفى هذا الصدد من ضمن التشريعات التى استهدفت الجيش الأبيض أبرزها قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية والذى تضمن منح وحوافز وبدلات، وأبرزها إقرار بدل يصرف شهريًا يُسمى ببدل مخاطر المهن الطبية، وفقا للفئات الآتية:

الأطباء البشريين 1225 جنيها.

أطباء الأسنان 875 جنيها.

أطباء الصيادلة 875 جنيها.

أطباء العلاج الطبيعي 875 جنيها.

أخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين 790 جنيها.

فني التمريض والفني الصحي الحاصلين على دبلومات فنية 700 جنيه.





صندوق التعويض

وتضمن القانون مهمة إنشاء صندوق تحت مُسمى التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويضم أعضاء المهن الطبية المخاطبين بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، ومنهم الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى أعضاء التمريض العالي وخريجو كليات العلوم كيمياء وفيزياء، وأعضاء التمريض الفني والفني الصحي.

ويمنح الصندوق، أعضائه المستفيدين تعويض في حالة الوفاة أو الإصابة التي تُسبب عجز كلي أو جزئي، نتيجة مزاولة المهنة، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر الاعضاء المستفيدين من الصندوق.





ويذكر أن يتزامن يوم الطبيب بإنشاء مدرسة الطب بقصر العيني عام ‏1828 والذى اعتبر عيدا للطبيب، وترجع ذكرى يوم الطبيب بافتتاح أول مدرسة للطب بأبو زعبل منذ 195 سنة، ثم نقل مدرسة الطب لقصر العيني باشا في سنة 1837 وهى أول مدرسة للطب في مصر وفي الشرق الأوسط وفي أفريقيا.