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قنصل مصر السابق بواشنطن: العلاقات المصرية الأمريكية تطورت في أواخر عهد السادات

السبت 20/مارس/2021 - 01:16 ص
قنصل مصر السابق بواشنطن
قنصل مصر السابق بواشنطن
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حمزة شعيب
قال السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية السابق وقنصل مصر في واشنطن السابق، إن  الإطار العام للتحرك في السياسة الخارجية الأمريكية لا تتمتع فيه بمفاهيم عميقة ومتعددة كباقي الدول الأوروبية.

وتابع صالح خلال حواره ببرنامج مساء DMC والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تطورت في أواخر عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، واستكملت تطورها في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وأشار إلي أن هناك جزء من التحرك الأمريكي الخارجي، مواكبا لما حدث في مصر في أعقاب عام 2011، وتغيرت نظرة أمريكا لمصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أيد دونالد ترامب قيام دولة حديثة في المنطقة.

ولفت مساعد وزير الخارجية السابق  إلي أن الحزب الديمقراطي، لديه مشكلة تتمثل في عدم اجتماعهم على رأي واحد كالحزب الجمهوري، وعلى مصر أن تتعامل مع ذلك التباين في الأراء والاختلافات الخاصة للطرفين.
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