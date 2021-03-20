نشرة المرأة والصحة.. علاج انسداد الأنف للحامل.. تعرف على أكثر الأبراج سعادة.. وأبرز إطلالات إلهام شاهين على السجادة الحمراء

نشر موقع صدى البلد أخبار مهمة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة.





تصدرت الفنانة إلهام شاهين مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية؛ وذلك بعد ما ظهرت مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج السيرة والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، وأدلت ببعض التصريحات المثيرة للجدل.









يصعب علاج انسداد الأنف للحامل لأنها تكون ممنوعة من اغلب العلاجات والادوية الموصوفة، وإذا كان الاحتقان أو سيلان الأنف هو الأعراض الوحيدة لديك، فمن المحتمل أنك مصابة بالتهاب الأنف أثناء الحمل.





يصادف اليوم السبت الموافق21 مارس يوم السعادة العالمي، ويمكن أن يساعد تغيير نظامك الغذائي في تحسين مزاجك، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تعزز العناصر الغذائية الموجودة في بعض الطعام في إنتاج المواد الكيميائية التي تمنح الجسم الشعور بالسعادة وهما السيروتونين والدوبامين وفقا لما جاء في موقع delish.





حلم كل امرأة أن تظل شابة، بغض النظر عن السنوات بطبيعة الحال، يريد الجميع البقاء بصحة جيدة وشبابًا لأطول فترة ممكنة دع عمرك يزيد حتما هذا لا يعني أن جماله يجب أن يوضع صليبًا. ستتعرف الآن على الطرق الخمس البسيطة التي ستساعدك على البقاء شابًا.



تواجه كل فتاة تقريبًا بعد الولادة نفس المشكلة، مشكلة الوزن الزائد يقنع الأقارب المهتمون الأمهات الحوامل بـ "تناول الطعام لشخصين" وتجميع العناصر الغذائية للطفل تتوقف الفتيات في الوضع عن الحركة بنشاط ولا يتم إنفاق الطاقة المتلقاة مع الطعام مما يؤدي إلى تراكم الدهون في مناطق المشاكل.

في اليوم العالمي لصحة الفم.. تعرف على المشكلات الشائعة لدى مرض السكري يصادف اليوم 20 مارس اليوم العالمي لصحة الفم، و يعتبر الأشخاص المصابون بداء السكري لديهم مقاومة منخفضة للعدوى وعملية شفاء بطيئة ، وبالتالي هم أكثر عرضة لمشاكل صحة الفم.

كيف تشرب الماء.. نصائح وتوصيات الماء هو جزء لا يتجزأ من جميع أعضاء وأنسجة جسم الإنسان ، فهو يشارك بشكل مباشر في جميع العمليات الحيوية، بدون الماء هو ببساطة من المستحيل الأداء الكامل لجسم الإنسان، كل منها مفيد لمعرفة كيفية شرب الماء خلال النهار لتحقيق أقصى قدر من الفوائد للجسم.

في يومها العالمي.. تعرف على أكثر الأبراج سعادة ..هل أنت منهم؟

الماء هو جزء لا يتجزأ من جميع أعضاء وأنسجة جسم الإنسان ، فهو يشارك بشكل مباشر في جميع العمليات الحيوية، بدون الماء هو ببساطة من المستحيل الأداء الكامل لجسم الإنسان، كل منها مفيد لمعرفة كيفية شرب الماء خلال النهار لتحقيق أقصى قدر من الفوائد للجسم.













