صحة سوهاج تضبط 30 طن أرز مسوس

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج حملة على الجمعيات الاستهلاكية والمحال التجارية للتأكد من مدى سلامة السلع المقدمة للمواطنين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.









وأوضح محمد حسن مدير مكتب إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، أنه تم تنفيذ حملة على الجمعيات الاستهلاكية بسوهاج، أسفرت عن ضبط سيارة محملة عليها 30 طن أرز به سوس ونسبة تكسير عالية غير مسموح بها، ومن الفحص الظاهرى وجد أن الكمية غير. صالحة للاستهلاك الادمي.





وأكد مدير مكتب مراقبة الأغذية أنه تم سحب عينات من كمية الأرز المضبوطة وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للفحص المعملي وبيان عما إذا كان بها بكتيريا أو ميكروبات من عدمة وتم ضبط الكمية و التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وحرر بذلك محضر بقسم تان سوهاج يحمل رقم 289 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2021.





وأشار”حسن” إلى أن الحملة تمت بإشراف من عبدالرؤف المغربي، زكريا سرور، رأفت بهنام مراقبى عام الأغذية بالمديرية بالاشتراك مع مكتب أغذية إدارة سوهاج برئاسة إيهاب صابر رئيس مكتب أغذية إدارة سوهاج، محمود نفادي، أبو بكر عطية مفتشي الأغذية بالإدارة.



