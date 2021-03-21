منها لتوفير باقة الإنترنت.. 8 نصائح يقدمها واتس آب لمستخدميه المحترفين

وجهت شركة واتساب WhatsApp ، مجموعة من النصائح والحيل إلى جميع مستخدميها المحترفين، والذين يقضون ساعات طويلة كل يوم في استخدام تطبيق الدردشة التابع لها، والتي يجب على كل مستخدم معرفتها لتعزز عمله على التطبيق بطريقة سلاسة ومنظمة ضمن إصداريه على هواتف أندرويد وآيفون.











ونستعرض فيما يلي بعض النصائح حول كيفية الاستفادة من تطبيق " واتساب " الخاص بك ومساعدتك في التحكم في خصوصيته وأمانه والحفاظ على رسائلك في مأمن من أعين المتطفلين، وفقا لما ذكرته صحيفة "express" البريطانية.









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1. احذف مساحة تخزين واتساب: يساعد "واتساب" مستخدميه في التخلص من الملفات الغير ضرورية على التطبيق، من خلال وضيفة "إدارة التخزين Manage Storage"، والتي تعمل ضمن النظام الأساسى للخدمة، من أجل مراجعة وحذف العناصر التي يزيد حجمها عن 5 ميجابايت، والتحقق من كل الدردشة فردية على حدة لمعرفة مقدار السعة التخزينية التي تستخدمها، كما يمكن للمستخدم أرشفة جميع الدردشات الخاصة به ومسحها وحذفها بسرعة ببضع نقرات بسيطة، وللقيام بذلك فقط توجه إلى قسم الدردشات في الإعدادات الخاصة بحسابك على "واتساب".









2. حماية ذاكرة هاتفك: يملك "واتساب" وظيفة أخرى للحفاظ على ذاكرة التخزين الخاصة بهاتفك، وهي من خلال إيقاف حفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا في ألبوم الكاميرا والتي تحتل مساحة كبيرة من الذاكرة الخاصة بجهازك، لذا توجه إلى قسم الدردشات في الإعدادات الخاصة بك وقم بإلغاء تنشيط خيار "حفظ في Camera Roll".

















3. احم باقة بيانات هاتفك من واتساب: يساعدك التطبيق الأخضر على تقليل البيانات التي تستخدمها أثناء الدردشة وتبادل ملفات الوسائط على المنصة، وذلك من خلال تخصيص إعدادات التنزيل التلقائي بالتطبيق، مما يتيح لك التحكم في وقت تنزيل الملفات والوسائط وما إذا كنت تريد تنزيلها من خلال بياات الجوال أم لا، توجه إلى "التخزين والبيانات" في إعدادات "واتساب"، ثم اختر ما إذا كان يمكن تنزيل الصور والصوت والفيديوهات والمستندات تلقائيًا باستخدام Wi-Fi والبيانات أم الـ Wi-Fi فقط، ويعني الخيار الآخير أنه لن يتم تنزيل أي من ملفات الوسائط حتى تحدد أنت ذلك يدويا.









4. اترك المجموعات غير المرغوب فيها أو كتمها أو أرشفتها: يمكنك التخلص من المجموعات المزعجة على "واتساب" بسرعة وسهولة دون الحاجة لمغادرتها، من خلال اختيار كتم صوت المجموعات أو أرشفتها، افتح الدردشة الجماعية التي ترغب في عدم رؤية إشعاراتها مرة أخرى، وانقر على موضوع المجموعة وانتقل لأسفل لرؤية الخيار "خروج من المجموعة" أو "كتم الصوت"، أو بدلًا من ذلك، انقر مع الاستمرار فوق المجموعة في علامة تبويب الدردشات "ثم انقر على "الخروج من المجموعة" أو "الأرشيف".









5. تشغيل الرسائل المختفية: سيؤدي تشغيل وظيفة الرسائل المختفية بـ "واتساب" إلى جعل أي رسائل جديدة في الدردشة تختفي بعد 7 أيام، مما يمنحك راحة البال للتخلص من محادثات ليست دائمة، ما عليك سوى فتح الدردشة والنقر على اسم جهة الاتصال والتمرير لأسفل لرؤية خيار "الرسائل المختفية" ثم تحديد "تشغيل".









6. تحديث إعدادات الخصوصية: يمكنك أن تتحكم في من يمكنه رؤية إشعارات القراءة، وآخر ظهور، وحول، وصورة الملف الشخصي الخاصة بحسابك على "واتساب"، توجه إلى الحساب في الإعدادات، ثم انقر فوق الخصوصية، ويمكنك تغيير أي من هذه الإعدادات ليراها الجميع، أو جهات الاتصال الخاصة بك فقط، أو لا أحد على الإطلاق، الأمر متروك لك تمامًا..









7. حظر المستخدمين الغير المرغوب فيهم: من السهل عليك باستخدام "واتساب"، حظر شخص ما يسبب لك الازعاج برسائله، توجه إلى إعدادات الخصوصية، وانقر فوق حظر ثم أضف جهات اتصال أو الرقم المجهول الذي ترغب في حظره.









8. إعداد التحقق بخطوتين: من أبرز وظائف الأمان التي يقدمها "واتساب" لمستخدميه، ميزة التحقق بخطوتين وهى ميزة اختيارية تضيف طبقة من الأمان إلى حساب التراسل الخاص بك، ولتمكينها افتح الإعدادات، انقر فوق الحساب والتحقق بخطوتين، ثم اضغط على "تمكين"، وعند تمكين التحقق من خطوتين، يكون لديك أيضًا خيار إدخال عنوان بريدك الإلكتروني، وهذا يسمح لتطبيق واتساب بإرسال رابط إعادة تعيين عبر البريد الإلكتروني في حالة نسيان رقم التعريف الشخصي، ويساعد أيضا في حماية حسابك.