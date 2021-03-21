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رياضة

بعد النكسة الأوروبية .. 5 مرشحين لخلافة مورينيو في توتنهام

الأحد 21/مارس/2021 - 03:10 م
صدى البلد
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محمد السعيد
كشف تقرير صحفي عن أبرز المرشحين لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، حال استقرت إدارة السبيرز على إقالته.

وذكرت صحيفة " ديلي إكسبريس"، أن دييجو سيميوني المدير الفني لـ اتلتيكو مدريد، وبرندان رودجرز مدرب فريق ليستر سيتي، واليجري مدرب يوفنتوس السابق، على رأس قائمة المرشحين لخلافة مورينيو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جيرارد أـسطورة ليفربول والمدير الفني الحالي لـ رينجرز الاستكلندي، وناجيلسمان مدرب لايبزيج الألماني مرشحان أيضا لتدريب السبيرز.

كانت تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية إقالة جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام، بعد الخسارة المهينة أمام دينامو زغرب بثلاثية نظيفة، ووداع الدوري الأوروبي من دور الـ 16.

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة.
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