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اقتصاد

خبير: المساواة في منح التمويل يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي

الأحد 21/مارس/2021 - 04:06 م
منح التمويل
منح التمويل
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محمد يحيي
أكد الدكتور مصطفي ابو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بضرورة توسيع البنك المركزي في عمليات المساواة في منح التمويل للجنسين، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتعظيم دور المرأة في المجتمع .

وأضاف أبو زيد في تصريحات لصدي البلد أن الرئيس يوجه رسالة لجهات الحكومة والقطاع الخاص في ظل احتفالات مصر باليوم العالمي للمرأة ،بضرورة ترجمة التصريحات والتوجهات لدعم المرأة بصورة حقيقية وأكثر فاعلية لتحقيق التنمية المستدامة.

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وأشار إلي أن الواقع العملي أثبت وجود جهود حقيقية ونماذج مشرفة للمرأة المصرية تتحمل الاعباء والعمل جنبا الي جنب مع الرجل وربما توقفت عليه في العمل والإنتاج .

وأوضح ابوزيد أن البنك المركزي في ٢٠١٧ أطلق مبادرة لمنح التمويل لرائدات الأعمال وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ذلك الوقت بالتجاوز عن بعض تعثرات أو مديونيات بعض صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار ابو زيد الي أن تلك المبادرات تسهم بصورة مباشرة في تحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي وانضباطه وهو ما يحقق فعليا تكافوء الفرص بين الجنسين.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه البنك المركزي المصري بضرورة عدم وضع اي تمييز في عمليات الإقراض الجنسيين.
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