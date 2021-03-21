بنسبة 18 % من المستهدف.. إزالة 31 تعديا على أراضى طرح النهر فى ثانى أيام الموجة 17 بقنا

واصلت محافظة قنا لليوم الثانى علي التوالى تنفيذ حملات إزالة التعديات علي أراضي طرح النيل، ضمن فعاليات الموجة 17 التى تستهدف إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية و الاستراتيجية.





و قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن حملات الموجة ١٧ التى بدأت أعمالها أمس أسفرت عن تنفيذ ٣١ حالة بنسبة ١٨٪ من المستهدف خلال يومين.

وأوضح محافظ قنا، أن اليوم الأحد تم تنفيذ ٢٤ حالة إزالة في مدن قنا وقفط ودشنا، حيث تم إزالة 13 حالة تعدى بالمبانى في مدينة قنا بإجمالي مساحة 2251 م و إزالة 4 حالات تعدى بالمبانى في مدينة قفط بمساحة 80 م، بالإضافة إلى 7 حالات تعدى بالردم في مركز دشنا بإجمالي مساحة 430 م.

و أضاف الداودى، أن حملات الإزالة تم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة مستويات الادارة المحليه وقطاع الرى بمحافظة قنا.

وكلف محافظ قنا، رؤساء المدن والقرى باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى و الإبلاغ الفورى عن أي حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات، مؤكدًا علي إعداد تقرير يومى لموقف الإزالات ورفعها أول باول لوزارة التنميه المحليه ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.





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