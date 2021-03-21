فى 5 خطوات .. كيفية رفع فيديو على اليوتيوب YouTube

يعد موقع يوتيوب YouTube ، أحد عملاقة مواقع التواصل الاجتماعي، فهو يعتبر من أهم منصات مشاهدة مقاطع الفيديو على الإنترنت، فمن المحتمل أن تكون قد قمت بزيارة الموقع وشاهدت بعض المقاطع المرئية، ولكن هل تساءلت يوما عن كيفية تحميل مقاطع الفيديو هذه على المنصة.





بحسب ما ذكره موقع "maketecheasier"، يمتاز موقع مشاركة ومشاهدة الفيديوهات التابع لشركة "جوجل" الأمريكية، بالعديد من المزايا أهم أنه يمكنك رفع مقاطع الفيديو الخاصة بك على حسابك بـ " يوتيوب " مجانا.









ويمكنك بسهولة رفع مقاطع الفيديو الخاصة بك على موقع "يوتيوب"، من خلال خطوات بسيطة نستعرضها فيما يلي:









الخطوة الأولى: تسجيل الدخول:





قبل أن تتمكن من تحميل مقطع الفيديو الخاص بك، تحتاج أولًا إلى تسجيل الدخول إلى حسابك على "جوجل"، إذا كنت قد سجلت الدخول بالفعل سترى صورة حسابك في الزاوية العلوية اليمنى من موقع "يوتيوب" على الويب، وفي حالة لم تقم بذلك، اتبع الخطوات التالية:





- افتح موقع يوتيوب على متصفح الويب.





- أنقر على خيار تسجيل الدخول Sign in، أعلى يمين الشاشة.





- إدخل معلومات حسابك على "جوجل"، وكلمة المرور.





الخطوة الثانية: حدد الفيديو الذي تريد تحميله





بمجرد اتمام الخطوات السابقة، قم بما يلي:





- من الزاوية العلوية اليمنى من صفحة "يوتيوب"، ستجد سلسلة من الأزرار متبوعة بصورة او حرف لحسابك في "جوجل".





- انقر على زر كاميرا الفيديو الصغيرة، ومن القائمة المنسدلة انقر فوق "تحميل الفيديو Upload Video".





- سيتم توجيهك إلى صفحة استوديو "يوتيوب"، حيث سيُطلب منك تحميل مقطع فيديو، انقر فوق الزر "تحديد الملفات Select Files".





- من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حدد موقع الفيديو الذي تريد تحميله وحدده وانقر على "فتح Open".





الخطوة الثالثة: أضاف معلومات المقطع:





لإنهاء تحميل مقاطع الفيديو الخاص بك، تحتاج أولًا إلى إضافة بعض التفاصيل الضرورية، بعضها إلزامي بينما البعض الآخر اختياري ولكن يوصى به:





- قم بتعيين عنوانا مناسبا للفيديو الخاص بك، وتأكد من التفكير في العنوان لأنه العامل الأكثر أهمية في تحديد موضع الفيديو في ترتيب بحث "جوجل".





- أضف وصفًا موجزًا ​​للفيديو، وتأكد من استخدام الكلمات الرئيسية التي سيبحث عنها جمهورك المستهدف.





- اختر صورة مصغرة مناسبة، والتي يمكن أن تلعب دورا مهما خاصة وأن كانت لافتة للنظر سوف تجذب المزيد من النقرات.





- أضف المعلومات المطلوبة للخيارات المتاحة، ثم انقر فوق "التالي" في الركن الأيمن السفلي من النافذة.





الخطوة الرابعة: اختيار إعدادات الخصوصية :





سيكون عليك تحديد الجهور الذي تريد مشاركة الفيديو الخاص بك معه، يمكنك اختيار أحد الخيارات التالية:





- يمكنك تحديد الجمهور الذي تريدهم أن يشاهدوا محتوي قناتك من خلال خيار خاص أو غير مدرج أو عامة.





الخطوة الخامسة: نشر مقطع الفيديو:





بمجرد نشر الفيديو الخاص بك، قد ترغب في مشاركته عبر العديد من منصات الوسائط الاجتماعية، يتيح لك يوتيوب إمكانية مشاركة مقاطع الفيديو مع العديدي من المنصات المعروفة.