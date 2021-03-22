نائب بالشيوخ يشيد بتكليف الرئيس السيسي لمساندة المرأة الريفية

أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للبنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل ومراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا، مشيرا إلى ضرورة وجود ترجمة حقيقية لهذه التكليفات والعمل على دعم المرأة بشكل يضمن حمايتها وإنصافها.





وأشار البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد" وهو يؤمن بمكانة المرأة ودورها الكبير في تحقيق البناء والمجتمع، مشيرا إلى أن التكليفات التي صدرت من الرئيس اليوم للحكومة والبرلمان، جاءت من أجل توفير حياة كريمة لهم ودعم الفئات الأكثر احتياجا منهم.





وعن توجيه وزارة النقل بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في وسائل المواصلات العامة لإحكام سلامة وأمن المرأة في وسائل المواصلات العامة كافة، أكد عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد البلشي، على أنه مع تطبيق هذا التكليف وترجمته على أرض الواقع، سيحد من حجم معاناة المرأة التي تتعرض لها في وسائل المواصلات من المضايقات المستمرة التي تمر بها.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره وقرينته اليوم الأحد، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة؛ احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021 بعدد من التكليفات من اجل تسهيل تعامل المرأة الأكثر احتياجًا وتوفير سبل حياة كريمة لها.





وتضمنت هذه التكليفات قيام البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل ومراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا.





وتكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالي.