زي المطعم.. طريقة عمل السجق الإسكندراني

اذا كنتي تحاولين تقديم اكله مختلفة علي العشاء تعرفي على طريقة عمل السجق الاسكندراني.





المكونات

نصف كيلو سجق

3 حبات بصل مفروم

4 حبات طماطم مفرومة

2 حبة فلفل أخضر مفروم

ملح

فلفل أسود

زیت

3 ملاعق كاتشب





طريقة عمل السجق الاسكندراني زي المحلات

يتم وضع مقلاة على النار، ويوضع بها القليل من الزيت، ثم .السجق، والملح، والفلفل





يقلب السجق جيدا لمدة ثلاث دقائق





قطعي السجق إلى قطع بحجم عقلة الأصبع أو أكبر قليلا أخرجي السجق من الزيت، وضعي في المقلاة البصل المفروم وقلبيه جيدا حتى يذبل





أضيفي البصل الفلفل الأخضر المفروم، وقلبيهم معا جيدا .حتى يصبح لون البصر ذهبي



