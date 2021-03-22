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فن

ضربات قلب سريعة.. تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد بعد إصابتها بـ كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:01 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت هنا: إن الحالة مستقرة وجيدة حتى الآن إلا أن ما تعانى منه هو ضربات القلب السريعة وطالبت جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل. 

ووجهت هنا نصيحة لجمهورها وهى ضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية وارتداء الكمامة او القناع الطبى من اجل حمايته من الاصابة بالفيروس اللعين. 

يذكر ان يعرض للفنانة هنا الزاهد مسلسل "حلوة الدنيا سكر" والذى يشاركها البطولة فيه عدد كبير من الجمهور ولعل من ابرزهم مروة الازلى. 

كما تشارك هنا الزاهد فى مسلسل النمر مع الفنان محمد عادل امام وتاليف محمد صلاح العزب واخراج شيرين عادل.  
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