ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأحد

حقق فريق توتنهام على نظيره أستون فيلا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.





هدف المباراة الأول جاء عن طريق فينسيوس في الدقيقة 29 بعد تلقيه تمريرة رائعة من لوكاس مورا.





وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 68، ليؤمن انتصار فريقه في المباراة.





وشارك تريزيجيه في المباراة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 79.





وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد توتنهام لـ 48 نقطة في المركز السادس،وتوقف رصيد أستون فيلا عند 41 نقطة في المركز العاشر.





و جاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالاتي





1- محمد صلاح وهاري كين يتصدران جدول ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا.

2- برونو فيرنانديز.. 16 هدفا

3- دومينيك كالفيرت لوين .. 14 هدفا

4- باتريك بامفورد.. 14 هدفا

5- هيونج مين سون .. 13 هدفا

6- جيمي فاردي.. 12 هدفا

7- إلكاي جوندوجان.. 12 هدفا

8- ألكسندر لاكازيت.. 11 هدفا

9- كالوم ويلسون .. 10 أهداف

10- أولي واتكنز.. 10 أهداف



