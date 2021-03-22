ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأحد

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:25 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق توتنهام على نظيره أستون فيلا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق فينسيوس في الدقيقة 29 بعد تلقيه تمريرة رائعة من لوكاس مورا.

وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 68، ليؤمن انتصار فريقه في المباراة.

وشارك تريزيجيه في المباراة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 79.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد توتنهام لـ 48 نقطة في المركز السادس،وتوقف رصيد أستون فيلا عند 41 نقطة في المركز العاشر.

و جاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالاتي

1- محمد صلاح وهاري كين يتصدران جدول ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا.

2- برونو فيرنانديز.. 16 هدفا

3- دومينيك كالفيرت لوين .. 14 هدفا

4- باتريك بامفورد.. 14 هدفا

5- هيونج مين سون .. 13 هدفا

6- جيمي فاردي.. 12 هدفا

7- إلكاي جوندوجان.. 12 هدفا

8- ألكسندر لاكازيت.. 11 هدفا

9- كالوم ويلسون .. 10 أهداف

10- أولي واتكنز.. 10 أهداف


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد صلاح في التشكيل المثالي للدور الأول بالدوري الإنجليزي

رغم خسارة ليستر سيتي ..محمد صلاح يتربع على عرش هدافي الدورى الانجليزي

ليفربول ضد ليستر.. رقم سلبي جديد لـ كلوب .. ومحمد صلاح يكرر إنجاز الموسم الماضي

انهيار فرقة صلاح.. أرقام كارثية لـ ليفربول بعد السقوط أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي.. صدارة محمد صلاح تحت التهديد

بمشاركة محمد النني.. أرسنال يفوز على توتنهام 2 - 1 في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

بجنيه واحد فقط.. علاج انسداد الأنف في المنزل

تألمت لقصة كفاحها.. الرئيس السيسي يعلق على معاناة سيدة تعمل من أجل الإنفاق على أولادها.. فيديو

السعودية.. القبض على مسئولين وعسكريين في قضايا فساد

كلام نهائى .. شيرين تغني تتر لحم غزال لغادة عبد الرزاق .. خاص

لميس الحديدي تبكي على الهواء في عيد الأم

بعدما أثارت روبى الجدل حول ارتباطها مجددا.. صور تكشف الحقيقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون مقطع.. نانسي صلاح تخطف الأنظار من أسوان

مواصفات وأسعار نيسان سنترا 2021 المشاركة في مبادرة الإحلال.. صور

بسبب جرعة مخدرات زائدة.. أم تواجه اتهامًا بقتل طفلها