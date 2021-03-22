لرفع الروح المعنوية.. مستشفى كفر الزيات يحتفل بالأمهات مصابات كورونا

احتفلت مستشفي كفر الزيات العام بالأمهات المصابة بفيروس كورونا لافتة انسانية منهم واعترافًا بفضلهم و العمل على رفع الروح المعنوية للمرضي لما لها من اثر كبير في تحسن الحالة الصحية.





من جانبهم قام فريق العلاقات العامة بالمستشفي بناء على تعليمات الدكتور عبد العال قوزع مدير عام المستشفي بتقديم التهانى والمباركة بمناسبة عيد الام لامهاتنا من المرضي المصابين بفيروس كورونا داخل الحجر الصحى لرفع الروح المعنوية لهم متمنين لهم جميعا العمر المديد والصحة وان ينعم الله عليهم بالشفاء والعافية وبدورهم.





واشار الدكتور رامي نوفل وكيل المستشفي رئيس فريق العلاقات العامه بالمستشفي إلى أن هذا الحفل ترك أثرا كبيرة بالمرضي وإذا من إصرارهم علي تخطي المحنة.



