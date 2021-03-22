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محافظات

لرفع الروح المعنوية.. مستشفى كفر الزيات يحتفل بالأمهات مصابات كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:42 ص
مستشفى كفر الزيات
مستشفى كفر الزيات يحتفل بالأمهات مصابات كورونا
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احمد علي
احتفلت مستشفي كفر الزيات العام بالأمهات المصابة بفيروس كورونا لافتة انسانية منهم  واعترافًا بفضلهم و العمل على رفع الروح المعنوية للمرضي لما لها من اثر كبير في تحسن الحالة الصحية.

من جانبهم   قام فريق العلاقات العامة بالمستشفي بناء على تعليمات  الدكتور عبد العال قوزع مدير عام المستشفي بتقديم التهانى والمباركة بمناسبة عيد الام لامهاتنا من المرضي المصابين بفيروس كورونا داخل الحجر الصحى لرفع الروح المعنوية  لهم متمنين لهم جميعا العمر المديد  والصحة وان ينعم الله عليهم بالشفاء والعافية وبدورهم.

واشار الدكتور رامي نوفل وكيل المستشفي رئيس فريق العلاقات العامه بالمستشفي إلى أن هذا الحفل ترك أثرا كبيرة بالمرضي وإذا من إصرارهم علي تخطي المحنة.

كما تقدموا المرضي بالشكر للطاقم الطبي والإدارى بالمستشفي على رأسهم مدير المستشفى تقديرا لما قدموه من جهد خلال فترة رعايتهم لهم بالحجر الصحى وتوفير جميع سبل الراحة والرعاية اللازمة لهم داخل الحجر الصحى لحين تمام شفائهم.
لرفع الروح المعنوية.. مستشفى كفر الزيات يحتفل بالأمهات مصابات كورونا
لرفع الروح المعنوية.. مستشفى كفر الزيات يحتفل بالأمهات مصابات كورونا
لرفع الروح المعنوية.. مستشفى كفر الزيات يحتفل بالأمهات مصابات كورونا
لرفع الروح المعنوية.. مستشفى كفر الزيات يحتفل بالأمهات مصابات كورونا
لرفع الروح المعنوية.. مستشفى كفر الزيات يحتفل بالأمهات مصابات كورونا
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