«بنك saib» يحصد شهادة تقدير من رئيس الجمهورية لدعمه صندوق تحيا مصر

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي بنك saib بمنحة شهادة شكر وتقدير لدورة الوطني ومساهمته في دعم مشروعات صندوق تحيا مصر. يأتي هذا التكريم ضمن دور البنك الفعال في العمل المجتمعي، وتماشيًا مع رؤية الدولة2030 بمختلف القطاعات الحيوية.

وأعرب طارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك saib عن سعادته قائلًا "نفخر بتكريم السيد رئيس الجمهورية لمصرفنا، نعتبره وسام على صدرنا" وأضاف إننا لا نألو جهدًا عن المشاركة في دعم مبادرات صندوق تحيا مصر، إيمانًا منا بالمسئولية المجتمعية في الوقوف بجانب مؤسسات الدولة. وأشار إلى الطفرة الملموسة التي أحدثتها مشروعات صندوق تحيا مصر منذ انشائه،

كما أن الحملات المنفذة من خلاله جديرة بالإشادة في معظم محافظات مصر .

وأشار طارق الخولي ، أن إستراتيجية بنك saib تهدف إلى تدعيم جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني و تقديم العون والمساندة لكافة الأفكار والمبادرات التي تسعي لدعم خطط التنمية الشاملة في مصر , و تعد المسؤولية الاجتماعية دائمًا أحد أعمدة

أنشطة بنك saib ويعمل البنك دائما على تقديم الدعم اللازم لكافة فئات المجتمع المصري و الاهتمام بالعديد من المحاور التنموية التي تساهم في تعزيز المستوى المعيشي والصحي لجميع فئات المجتمع

جدير بالذكر أن بنك saib قد ساهم في دعم الكثير من الأسر الأكثر احتياجًا في مواجهة آثار فيروس كورونا، كما قدم