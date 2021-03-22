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أخبار البلد

مرشح عن قانونية عقد عمومية الصحفيين: المجلس واللجنة المشرفة المسؤولون

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:02 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفي هيثم بطاح، المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" بانتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات مطالبة بـ اختيار مكان لعقد الجمعية العمومية يراعى فيه عدم الطعن.

وحول قانونية إجراء الانتخابات وعقد الجمعية العمومية خارج مبنى النقابة، أكد "بطاح" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القرار يرجع للجنة المشرفة ومجلس النقابة لأنهم يعلمون جيدا ما تنص عليه اللائحة والقانون.

وعرض نقيب الصحفيين ضياء رشوان الأحد 21 مارس مشروع قرار بالتمرير على أعضاء مجلس النقابة، يتعلق بمكان انعقاد الجمعية العمومية القادمة يوم 2 أبريل القادم، وقد تمت الموافقة على القرار.

وفيما يلي نص القرار:

"اتخذ مجلس النقابة بالتمرير مساء الأحد 21 مارس 2021 القرار التالي:

بناء على الخطاب المرسل لنقيب الصحفيين من الزميل خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية، والذي يقترح فيه عقد الجمعية وإجراء الانتخابات بمقر نقابة ونادي المعلمين بالجزيرة بساحة فضاء تبلغ مساحتها 5600 متر مربع، بما يسمح باستضافة الجمعية العمومية والانتخابات واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وحصوله على الموافقة المبدئية من نقيب المعلمين".

وافق المجلس على عقد الجمعية العمومية العادية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة بمقر نقابة ونادي المعلمين بالجزيرة يوم الجمعة 2 أبريل 2021".

ووجه نقيب الصحفيين ومجلس النقابة الشكر إلى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلف الزناتى، لموافقته على هذه الاستضافة وتقديمها هدية للصحفيين ونقابتهم بدون مقابل، وذلك تقديرا منه وأعضاء نقابة المعلمين لهم.
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