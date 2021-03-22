مرشح عن قانونية عقد عمومية الصحفيين: المجلس واللجنة المشرفة المسؤولون

قال الكاتب الصحفي هيثم بطاح، المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" بانتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات مطالبة بـ اختيار مكان لعقد الجمعية العمومية يراعى فيه عدم الطعن.





وحول قانونية إجراء الانتخابات وعقد الجمعية العمومية خارج مبنى النقابة، أكد "بطاح" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القرار يرجع للجنة المشرفة ومجلس النقابة لأنهم يعلمون جيدا ما تنص عليه اللائحة والقانون.



