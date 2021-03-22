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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. هذه ضريبة مستخدمي واتساب قبل تطبيق سياسة الخصوصية.. شاومي تعلن موعد إطلاق هواتفها Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:01 م
هذه ضريبة مستخدمى
هذه ضريبة مستخدمى واتسآب بعد قبول سياسة الخصوصية
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قسم التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.



مع اقتراب تطبيق الدردشة الأشهر في العالم WhatsApp واتسآب من تفعيل سياسة الخصوصية التي ستبدأ في 15 مايو المقبل، بدأ العديد من المستخدمين في تلقى التحذير من التطبيق، كما تم إجراء العديد من التغييرات للمستخدمين، والتي أغضبت عدد كبير منهم. 


أعلنت شركة شاومى الصينية، الموعد الرسمى لمجموعة هواتفها Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra و Mi 11 Lite ، وذلك فى 29 مارس المقبل، بعد ما أشاعت تسيبات سابقة أن الهواتف قد تتأخر ويتم إطلاقها فى فى شهر أبريل. 


أعلنت شركة وان بلس الصينية، اليوم الإثنين، أنها ستطلق هواتفها OnePlus 9 بعدد من أحدث التقنيات فى أنظمة السوفت الوير فى هواتف الأندرويد حيث ستحتوى على أنظمة ColorOS و HydrogenOS ، كما أن الهواتف التى ستباع خارج الصين ستحتوى على OxygenOS . 


أعلنت كبرى شركات توصيل المنتجات الغذائية والبقالة في الشرق الأوسط عن إطلاق خدمة جديدة بمصر  تتمثل فى  المتاجر الاافتراضية  " dark stores" كأول منفذ للبقالة يعمل بمفهوم التجارة السريع  حيث يتم توصيل البقالة للعملاء في غضون 30 دقيقة.


أطلقت شركة جوجل Google تطبيقًا جديدًا يحمل اسم "WifiNanScan" في متجر بلاي لقياس المسافة بين الهواتف.


أصبحت تطبيقات مكالمات الفيديو هى التطبيقات الأكثر استخداما وأهمية فى الوقت الحالى منذ تفشى فيروس كورونا، كوفيد – 19 العام الماضى، بعدما كانت هذه التطبيقات مجرد تطبيقات تكميلية لا يستخدمها الكثيرون.


خلال الأيام القليلة القادمة، سيكون مستخدمى ومحبى تطبيق Twitter تويتر على أعتاب إطلاق أهم ميزة فى التطبيق الذى يعتبر متأخرا بعض الشئ عن باقى التطبيقات الأخرى فى إحداث الميزات، حيث سينافس تويتر التطبيق الذى اكتسح معظم تطبيقات التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة وهو تطبيق Clubhouse . 


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