أخبار التكنولوجيا.. هذه ضريبة مستخدمي واتساب قبل تطبيق سياسة الخصوصية.. شاومي تعلن موعد إطلاق هواتفها Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra





أعلنت شركة وان بلس الصينية، اليوم الإثنين، أنها ستطلق هواتفها OnePlus 9 بعدد من أحدث التقنيات فى أنظمة السوفت الوير فى هواتف الأندرويد حيث ستحتوى على أنظمة ColorOS و HydrogenOS ، كما أن الهواتف التى ستباع خارج الصين ستحتوى على OxygenOS .