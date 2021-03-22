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أخبار البلد

مؤسس "كلنا نقدر" عن المبالغة في "العزال": لا مانع من الزواج في شقة إيجار

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:50 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نقابات وتحقيقات
قالت نيني المغربي مؤسس حملة كلنا نقدر، أن الأسرة أًصبحت تزوج ابنتها وتتحمل تكاليف مادية باهظة في مستلزمات الزواج، وكذلك يتحمل الزوج تكلفة باهظة في تجهيز الشقة من أجل التباهي أمام الآخرين، وليس من أجل بناء أسرة.

وأضافت "المغربي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجب ترسيخ فكرة أن الشاب عليه أن يجلب من مستلزمات الزواج على قدر استطاعته، فما المانع من الزواج في شقة إيجار أو مفروشة بدلا من الزواج في شقق تمليك، وأن تجلب العروس أيضًا على قدر استطاعتها بما يكفي احتياجات الزوجين، وهذا الأمر سيؤدي لإلغاء شروط الزواج مثل قائمة المنقولات الزوجية والمؤخر، وبالتالي سيتحول الزوجين إلى أشخاص ترغب في البقاء مع بعضها لبناء أسرة سليمة.

وتابعت "المغربي"، أن هذا الأمر لن يرسخ في المجتمع الإ من خلال حملات توعية من قبل أشخاص يثق فيهم الشباب وفي حديثهم، الحملات في البداية سـ تنتشر ببطء، ولكنها فيما بعد ستعمم على الجميع، هذا الأمر أيضًا سيلغي فكرة  اللجوء للزوجة الثانية وكذلك الزواج العرفي، الذي تتحمل الدولة أعباءه، وأيضًا له توابع.
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