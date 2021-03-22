سر زيارة الخطيب لـ سموحة.. وحقيقة انتقال حسام حسن لـ الأهلي.. فيديو

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة ، عن سر زيارة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب لنادي سموحة.





وقال "عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، "زيارة ليس لها علاقة بأي شيء، والخطيب قيمة وقامة كبيرة، وأسطورة كرة القدم، ورئيس النادي الأهلي، وشخصية جميلة، وأخ وصديق عزيز ليا".





وأكد "مفيش أي كلام عن انتقال حسام حسن للأهلي، ومفيش أي كلام لانتقال أي لاعب للأهلي"، مستطردا "أنا مش هجامل الخطيب ولا الخطيب هيجاملني".





وتابع "أنا مسئول عن نادي سموحة، ومصلحة سموحة أولا، ومفيش أي كلام عن حسام حسن نهائيا"، مردفا: "الأهلي لم يضع حسام حسن في حساباته، ولم يعرض عليا أي شيء".