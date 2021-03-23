القصة الكاملة لـ استغلال اسم وزير التعليم في سرقة وخداع الناس.. شوقي: احذروا هذه الوسائل الإجرامية

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" تداولا لرسالة نصها "أدعوكم لشات تطوير التعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقي والدكتور رضا حجازي عبر هذا الرابط".









وقد انساق وراء هذه الدعوة بعض متابعي السوشيال ميديا المهتمون بمشاكل وقضايا التعليم قبل الجامعي، والذين يسعون لتوصيل صوتهم للوزير، وهو ما تسبب لهم في أزمة حقيقية لسرقة حساباتهم عبر هذا الرابط.









وعلى الفور بمجرد إبلاغ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بما حدث، حرص على نشر تنبيه عاجل على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فجر اليوم، الثلاثاء، أكد خلاله أن هناك أشخاصا يحاولون النصب على الناس برابط إلكتروني مستخدمين اسم الوزير ونائبه.









وقال وزير التربية والتعليم: "احذروا الدعوة المتداولة على السوشيال ميديا والتي تنص على "أدعوكم لشات تطوير التعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقي والدكتور رضا حجازي".









وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا الرابط ما هو إلا وسيلة لسرقة حسابات الناس على السوشيال ميديا وخصوصا المهتمين بالتعليم.











وحذر وزير التربية والتعليم قائلا: "احذروا فقد حدث هذا لكثير من الأصدقاء، وبالتالي يرجى عدم الانسياق وراءه لأنه وسيلة إجرامية ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد".









ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرصد فيها وزير التربية والتعليم محاولات استغلال اسمه واسم وزارته لإثارة الجدل وخداع الناس، فسبق أن حذر وزير التربية والتعليم من أن هناك صفة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تتحدث باسم وزارة التربية والتعليم.









وحذر وزير التربية والتعليم أولياء الأمور والطلاب المتابعين له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، من متابعة هذه الصفحة الموجودة على فيسبوك والموجودة على الضغط هنا









وقال وزير التربية والتعليم: "هذه "صفحة مزورة" يجب الإبلاغ عنها ولا علاقة لها بالوزارة"، مشيرا إلى أنه يعلم أن هذه الصفحة المزورة يتابعها أكثر من 3 ملايين متابع وأنه تم إبلاغ الجهات المعنية ضدها.









وأضاف وزير التربية والتعليم: الصفحة الوحيدة الرسمية للوزارة موجودة فقط على هذا الرابط: https://m.facebook.com/egypt.moe /









كما حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قبل، من وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ينتحل شخصية وزير التربية والتعليم ويتحدث باسمه وصورته.





وقالت وزارة التربية والتعليم إن هذا الحساب مزيف وينتحل شخصية الوزير وعلى الرأي العام أن يحذر منه.