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أخبار العالم

40 ألف إسرائيلي بالحجر الصحي.. مراكز اقتراع خاصة لمصابي كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:06 م
افتتاح مراكز اقتراع
افتتاح مراكز اقتراع خاصة لمصابي كورونا في إسرائيل
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سمر صالح
افتتحت في إسرائيل مراكز اقتراع في جميع أنحاء البلاد للمصابين بفيروس كورونا في اليوم الانتخابي، مما يسمح للمصابين بالفيروس من ممارسة حقهم بالتصويت في الانتخابات العامة الرابعة في البلاد خلال عامين.
 
وقال ديفيد راتنر، المتحدث باسم مركز "رامبام" الطبي في مدينة حيفا، لموقع "تايمز أوف إسرائيل": "هذه هي المرة الأولى التي يتعين علينا فيها إجراء هذا النوع من الترتيبات لإجراء انتخابات، لكننا نرتقي إلى مستوى التحدي".
 
ويرتدي مسؤول الانتخابات بدلة واقية من العدوى ويتجول بين المصابين غير القادرين على الوصول الى صناديق الاقتراع، ليؤدوا حقهم الانتخابي اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى 7 مساءً. 

وهناك 409 مركز اقتراع مخصصًا للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا القادرين على بلوغ مواقع التصويت.
 
بالنسبة لأولئك المرضى أو الخاضعين للحجر الصحي في المنزل، تم إنشاء ما مجموعه 342 مرافقًا بسيارات تقلهم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت ويوجد في إسرائيل حاليًا حوالي 40 ألف شخص في الحجر الصحي.
 
أما بالنسبة لبقية الإسرائيليين، فقد فتحت مراكز الاقتراع الساعة السابعة من صباح اليوم وستظل مفتوحة حتى الساعة العاشرة مساءً.
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