نشرة الصحة والمرأة.. نصائح مهمة للعناية بالكلى في الصيف.. وأبرز علامات ارتفاع السكر فى الدم

يمكن أن يكون الصيف صعبًا على الجسم ، وخاصة الكلى إذا لم يتم اتباع بعض الاحتياطات المتعلقة بترطيب الجسم. قال الدكتور سومان لاتا ، مدير وكبير استشاري طب الكلى في مستشفى دارامشيلا نارايانا ، إن الماء لا يتعلق فقط بمياه الشرب بل هو عامل أساسي في الأداء السليم لكلتا الكليتين أمرًا أساسيًا في الحفاظ على توازن الجسم والحفاظ عليه بصحة جيدة وفقا لـ indian express



