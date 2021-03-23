نشرة الصحة والمرأة.. نصائح مهمة للعناية بالكلى في الصيف.. وأبرز علامات ارتفاع السكر فى الدم

نشر موقع صدى البلد أخبارا مهمة خلال الساعات الماضية في مجال الصحة والمرأة، إليكم أبرز العناوين.
تعد الرياضة هي اكثر الأشياء المفيدة للجسم والعقل ولكن رغم فوائدها احذر من العرق الذي تسببه التمارين الرياضية وفقا لindian express
يتعرض الكثير من الأشخاص لمشكلة ارتفاع السكر فى الدم،، مما قد يسبب فى تلف احدي أجزاء الجسم، لذلك كشف موقع هيلثي عن أعراض ارتفاع السكر فى الدم التى تعتبر بمثابة إنذار لسرعة إنقاذ الشخص.
يمكن أن يكون الصيف صعبًا على الجسم ، وخاصة الكلى إذا لم يتم اتباع بعض الاحتياطات المتعلقة بترطيب الجسم. قال الدكتور سومان لاتا ، مدير وكبير استشاري طب الكلى في مستشفى دارامشيلا نارايانا ، إن الماء لا يتعلق فقط بمياه الشرب بل هو عامل أساسي في الأداء السليم لكلتا الكليتين أمرًا أساسيًا في الحفاظ على توازن الجسم والحفاظ عليه بصحة جيدة وفقا لـ indian express
حذر الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، علي صفحته بفيسبوك المواطنين وخاصة مرضى الحساسية الصدرية من التعرض للموجة الأولى من رياح الخماسين التي تنشط في الربيع.