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دراسة تكشف عن تأثير تكيس المبايض على الإصابة بكورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:25 م
فيروس كورونا وتكيس
فيروس كورونا وتكيس المبايض
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نهى هجرس
تشمل عوامل الخطر الناشئة لـ COVID-19 العمر والجنس وارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة، وفي الآونة الأخيرة ، اقترحت بعض الأدلة والدراسات السريرية وجود ارتباط محتمل بين متلازمة تكيس المبايض و COVID-19.

وتشير الدراسات إلى أن النساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض (PCOS) أو مرض تكيس المبايض (PCOD) يمكن أن يتعرضن لخطر الإصابة بعدوى COVID-19 مقارنة بالنساء غير المصابات بمتلازمة تكيس المبايض. 

ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأوروبية ، فإن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة للإصابة بفيروس COVID-19 بنسبة 28 في المائة مقارنة بالنساء غير المصابات بهذه الحالة. 

وتم حساب النتيجة بعد تعديل العمر ومؤشر كتلة الجسم والمخاطر، وأظهر التحليل أن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة بنسبة 51 في المائة للإصابة بـ COVID-19 بين النساء غير المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

على الرغم من أن السبب متعدد العوامل ، إلا أن تأثير هرمون الأندروجين يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للاختلافات الخاصة بالجنس في معدل الإصابة.

المصدر boldsky





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