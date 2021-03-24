مش بالفاست فود.. 10 طرق فعالة لـ علاج النحافة

اغلب مشاكل السمنة من أهم أسبابها عدم الالتزام بنظام غذائي صحية، او بسبب خلل في الغدد، إلا ان الأمر مختف مع النحافة فنجد ان يتناول الكثير من الأطعمة ، ولكنه لا يكتسب الوزن، مما يجعله يبحث عن طرق مختلفة لاكتساب الوزن . أسبابهاالالتزامإلاالأمرالشخصالأطعمةمختلفةلاكتساب





وقال معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه قد يحسده البعض من يعانون من النحافة ، إلا ان زيادة النحافة عن حدها قد تكون ازمة لمن يعانون منها، حيث انها تسبب في قلة الثقة بالنفس. معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية،









وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ان هناك حل لمشكلة النحافة ، ولكن لا يمثل الحل في تناول الاطعم الغير صحية او الإكثار من تناول الفاست فود، ولكن يوجد 10 حلول فعالة لمشكلة النحافة وهي :





1- تقليل المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة حيث أنها تعمل على تقليل الشهية.





2- إضافة التوابل والبهارات إلى الأطعمة لإعطاء نكهه ورائحة قوية لفتح الشهية.





3- يمكن تناول الفاكهة في شكل مشروب ويمكن تناول الفواكه المجففة كوجبة خفيفة.





4 -يمكن إضافة السعرات الحرارية للوجبات مثل إضافة الجبن أو الزبدة أو زيت الزيتون للوجبة.





5- يجب التقليل من التوتر والقلق والاكتئاب حيث أنهم يعملون على تقليل الشهية عند بعض الأشخاص، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق ممارسة التمارين الرياضية وتناول المشروبات العشبية المهدئة مثل الينسون.





6- تثبت مواعيد لتناول الوجبات وضبط منبه للتذكير بمواعيد الوجبات وقت الأنشغال

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7- تناول بعض السكريات المفيدة مثل التمر وعسل النحل والتين قبل الوجبات حيث أن ذلك يعمل على فتح الشهية.





8- تقسيم الوجبات الكبيرة لوجبات صغيرة متعددة لتجنب الشعور بالأمتلاء.





9- علاج الأسباب المرضية، مثل: متلازمة فرط نشاط الغدة الدرقية أو مشاكل الجهاز الهضمي.



