اليمن..مقتل قائد عسكري رفيع في المعارك مع الحوثيين

أفادت تقارير إخبارية، السبت، بمقتل قائد عسكري رفيع تابع للقوات الحكومة اليمنية خلال المعارك العنيفة مع الميليشيات الحوثية في محافظة الجوف شمالي البلاد.





وبحسب موقع الحرة قال مصدر عسكري حكومي لموقع "وكالة ديبريفر" اليمني أن اللواء أمين الوائلي، قائد المنطقة العسكرية السادسة قتل في مواجهات مع الحوثيين في إحدى الجبهات القتالية المشتعلة شرقي البلاد.





وفي سياق متصل، نعى رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام، المقرب من الحكومة، الوائلي على صفحته الشخصية في "فيسبوك".





وكتب عادل الأحمدي قائلا :"‏تجاهل سرطان الجسد، وحارب سرطان البلد.. رحمك الله رحمة الأبرار أيها القائد الوائلي الوصابي الكلاعي الحميري السبتمبري الجسور".





وحتى الآن، لم تعقب قيادة قوات الحكومة اليمنية على مقتل الوائلي.



