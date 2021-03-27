"دبوس مشبك" ينقذ أنغام من برودة الجو بحفلها الغنائي في المنارة

حرصت الفنانة الكبيرة انغام في بداية حفلها الذي أقيم بساحة مركز المنارة على طلب "دبوس مشبك" لغلق الفتحة الأمامية لفستانها الانيق خاصه مع تزايد قوة الهواء والبرودة في هذه الليلة.





علي جانب اخر شهد الحفل حضورا كامل العدد رغم برودة الجو الشديدة ووسط إجراءات احترازية.









وصعدت انغام علي خشبة المسرح في التاسعة تقريبا بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات ومرددة لأغنية "كل ما نقرب لبعض" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب التي اذابت برودة الجو .









وحرصت أنغام على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلة : "نورتوني وحشتوني" لتستكمل وصلتها الطربية بأغاني "حالة خاصة جدا" ،"بقول نسياك" ،" ولا دبلت" ،" هدنه" ،"روحي وسنيني" ، "اساميك الكتيرة" ،"حبايبنا" و"هبدأ من الآخر" ،"مطمنه" ،"مهزومة" ،"بين البينين" ،"فرصة الإختيار" ،"بتوصفني" ،"سكيت ليه" ،"عرفها بيا" ،"بعت لي نظرة" ،"اكتبلك تعهد" ،"حته منك" واختتمت ب "سيدي وصالك" .. وغيرها ممن قدمتها بناء علي رغبات محبيها.





الحفل يقام ضمن فعاليات الدورة الأولى لموسم حفلات الربيع على مدي ٣ أسابيع متتالية داخل مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة ومن المقرر أن يحيي النجم تامر عاشور الليلة الثانية من الموسم يوم ٢ أبريل القادم ويشاركه في إحياء هذه السهرة النجم رامي جمال.





ويختتم الموسيقار العالمي عمر خيرت حفلات موسم الربيع يوم ٩ إبريل القادم.





ينظم موسم حفلات الربيع الثلاثي إسلام عرفه ومحيي الأشموني وعمر الأشموني بمركز المنارة للمؤتمرات حيث سبق وأن نظموا حفلان للنجمين لانغام وعمر خيرت بنفس المكان في نهاية أكتوبر ٢٠٢٠وعقب انحسار الموجة الأولى من "كورونا" وشهدا نجاحا كبيرا بحضور عدد من الوزراء ومشاهير الفن والإعلام.