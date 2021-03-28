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تمارين رياضية لتقوية العضلات وإنقاص الوزن

الأحد 28/مارس/2021 - 08:35 ص
صدى البلد
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شيرين عادل

قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، اليوم  الأحد ، تمارين رياضية مفيدة من أجل الحصول على جسم لائق ، والحفاظ على تناسق شكل الجسم،


 و تساعد تلك التمارين على تناسق شكل عضلات الجسم بشكل جيد وتقوية عضلات منطقة الظهر.

وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، وعرضها برنامج "صباح البلد"  المذاع على قناة "صدى البلد".

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوضحت أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.
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