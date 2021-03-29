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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. احذر رسائل الهاكرز تخترق حسابات واتساب.. و4 هواتف أندرويد الأقوى في 2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:03 م
اخبار العلوم والتكنولوجيا
اخبار العلوم والتكنولوجيا
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ندى على
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.

لم يكد ينتهى الربع الأول من العام الحالى 2021 ، وإلا وقد فاجئتنا شركات الهواتف الذكية بإصدار عدد كبير من الهواتف الذكية بتقنيات هى الأولى من نوعها، مع تعديلات فى الكاميرا والبطاريات بالإضافة إلى تحول عدد كبير منها إلى طرح هواتف بشاشات عالية أو فائقة الجودة. 

فوجئ مستخدمو تطبيق الدردشة الأشهر فى العالم، WhatsApp واتسآب، بآلاف الرسائل التى اجتاحت التطبيق والتى تحتوى على روابط لإعلانات لشركة شهيرة متضمنة عددا من العروض. 

على هامش افتتاح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، لقاعة عرض كنوز مصر للمستنسخات الأثرية، وقّعت "إي أسواق مصر" المتخصصة في تكنولوجيا التجارة الإلكترونية، إحدى شركات مجموعة "إي فاينانس"، اتفاقية مع شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية"، لتأسيس وتشغيل وإدارة متجر إلكترونى متخصص في تسويق وترويج وبيع النماذج المقلدة من الآثار المصرية محليًا وعالميًا، بواسطة شركة "كنوز مصر" أول شركة في مصر والشرق الأوسط متخصصة في إنتاج وتكرار الآثار المصرية التاريخية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

كشفت تسريبات أن شركة ريلمى الصينية، تستعد لإطلاق Realme GT Neo رسميا بعد غد فى 31 مارس، كما كشفت السعر وعدد من المواصفات للهاتف، الذى يعتبر من فئة الهواتف المتوسطة، ولكن يأتى بعدد من الإمكانات الكبيرة منها ذاكرة الوصول العشوائى التى تصل ل 12 جيجا بايت. 

كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية، لن تطلق هاتفى  Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra الرائدين، فى الأسواق العالمية،والمقرر الإعلان عنهما رسميا بعد ساعات، حيث من المتوقع بشكل كبير أن الهاتفين سيصدران حصريا فى الأسواق الصينية فقط . 

أعلنت شركة "رازر" الأمريكية السنغافورية للإلكترونيات والألعاب اليوم، الاثنين، أنها ستنتج كمامة من فئة "إن 95" تتضمن تكنولوجيا فائقة، وذلك بالرغم من التوسع في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. 

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