بإمكانات جبارة.. 4 هواتف أندرويد الأقوى فى 2021

لم يكد ينتهى الربع الأول من العام الحالى 2021 ، وإلا وقد فاجئتنا شركات الهواتف الذكية بإصدار عدد كبير من الهواتف الذكية بتقنيات هى الأولى من نوعها، مع تعديلات فى الكاميرا والبطاريات بالإضافة إلى تحول عدد كبير منها إلى طرح هواتف بشاشات عالية أو فائقة الجودة.





وبحسب موقع Tom's Guide فإنه على الرغم من العوائق التى سببها فيروس كورونا، كوفيد-19 إلا أن الشركات استطاعت على الرغم من ذلك إنتاج عدد كبير من الهواتف لمساعدة المستخدمين على توفير خيارات أكثر للشراء وتوفير عدد كبير من البدائل، ومن هواتف الأندرويد الرائدة التى تم إطلاقها خلال الفترة القليلة الماضية :





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هواتف OnePlus 9 من شركة وان بلس





وتشمل الهواتف 3 هواتف هى : OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro بالإضافة إلى OnePlus 9R الأرخص سعرا، وستصدر مع شواحن فى العلبة كما تجاوزت 3 أضعاف هواتف OnePlus 8 الرائدة التى تم إطلاقها العام الماضى، وذلك فقط فى أول يوم لفتح طلبات الحز المسبق، وتتمتع الهواتف بمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، وتتميز بكاميرات بتسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية بالإضافة إلى 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، ومعالج Snapdragon 888 .





هاتف Galaxy S21 Ultra





ويأتي بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، ومعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزفي الثانية، و4 كاميرات خلفية بدقة أكبر، الرئيسية منها تأتي بدقة 108، ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل، ومعالج Snapdragon 888، بتكنولوجيا 5 نانومتر أو Exynos 2100 ، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.





هاتف Xiaomi Mi 11





وجاء الهاتف بشاشة قياس 6.81 بوصة، من نوع AMOLED بجودة QHD + ،مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، كاميرا خلفية مكونة من 3 كاميرات الأساسية دقة 108 ميجا بيكسل، ومعالج من Snapdragon 888 بسرعة 6.4 جيجا بايت، وبطارية سعة 4600 مللى أمبير فى الثانية، تدعم الشحن السريع السلكى بقوة 55 واط.





هواتف vivo X60 من شركة فيفو





وتشمل الهواتف ثلاثة هواتف هى : Vivo X60 و Vivo X60 Pro و +Vivo X60 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 870، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل ، وشاشة قياس 6.56 بوصة، من نوع AMOLED، مع معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية.



