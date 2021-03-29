ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بإمكانات جبارة.. 4 هواتف أندرويد الأقوى فى 2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:13 م
بإمكانات جبارة..
بإمكانات جبارة.. 4 هواتف أندرويد هى الأقوى فى 2021
Advertisements
ندى على
لم يكد ينتهى الربع الأول من العام الحالى 2021 ، وإلا وقد فاجئتنا شركات الهواتف الذكية بإصدار عدد كبير من الهواتف الذكية بتقنيات هى الأولى من نوعها، مع تعديلات فى الكاميرا والبطاريات بالإضافة إلى تحول عدد كبير منها إلى طرح هواتف بشاشات عالية أو فائقة الجودة. 

وبحسب موقع Tom's Guide فإنه على الرغم من العوائق التى سببها فيروس كورونا، كوفيد-19 إلا أن الشركات استطاعت على الرغم من ذلك إنتاج عدد كبير من الهواتف لمساعدة المستخدمين على توفير خيارات أكثر للشراء وتوفير عدد كبير من البدائل، ومن هواتف الأندرويد الرائدة التى تم إطلاقها خلال الفترة القليلة الماضية : 


هواتف OnePlus 9 من شركة وان بلس 

وتشمل الهواتف 3 هواتف هى :  OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro  بالإضافة إلى  OnePlus 9R الأرخص سعرا،  وستصدر مع شواحن فى العلبة كما تجاوزت 3 أضعاف هواتف OnePlus 8 الرائدة التى تم إطلاقها العام الماضى، وذلك فقط فى أول يوم لفتح طلبات الحز المسبق، وتتمتع الهواتف  بمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، وتتميز بكاميرات بتسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية بالإضافة إلى 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، ومعالج Snapdragon 888 . 

هاتف Galaxy S21 Ultra

ويأتي بشاشة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، ومعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزفي الثانية، و4  كاميرات خلفية بدقة أكبر،  الرئيسية منها تأتي بدقة 108، ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل، ومعالج Snapdragon 888، بتكنولوجيا 5 نانومتر أو Exynos 2100 ، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط. 

هاتف Xiaomi Mi 11 

وجاء الهاتف بشاشة قياس 6.81 بوصة، من نوع AMOLED بجودة QHD + ،مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، كاميرا خلفية مكونة من 3 كاميرات الأساسية دقة 108 ميجا بيكسل، ومعالج من Snapdragon 888 بسرعة 6.4 جيجا بايت، وبطارية سعة 4600 مللى أمبير فى الثانية، تدعم الشحن السريع السلكى  بقوة 55 واط. 

هواتف vivo X60  من شركة فيفو 

وتشمل الهواتف ثلاثة هواتف  هى :  Vivo X60  و Vivo X60 Pro و +Vivo X60 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 870، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل ، وشاشة قياس 6.56 بوصة، من نوع AMOLED، مع معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف OnePlus 9.. مواصفات خارقة

على رأسها Galaxy S21 Ultra .. أفضل هواتف ذكية فى 2021

تسريبات جديدة لكاميرات هاتف OnePlus 9 Pro.. فيديو

بعد طرحها.. تعرف على أسعار هواتف Galaxy S21 في السعودية.. مواصفات

تسريبات تكشف ألوان هواتف OnePlus 9 الرائدة من وان بلس .. صور

يصدران بميزات خارقة.. اعرف الفرق بين هاتفى MI 11 PRO وOnePlus 9 Pro

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الأهلي .. إيقاف هنا جودة ومريم الهضيبي لاعبتى تنس الطاولة وإحالتهما للتحقيق

ضبط طائرتي تجسس مع راكبين في مطار القاهرة.. صور

استاد القاهرة يكشف المسئول عن ما حدث مع محمد صلاح أمام جزر القمر

مدبولي يترأس اجتماع لجنة أزمة كورونا لبحث إجراءات رمضان

بعد أزمة السفينة الجانحة .. أسامة ربيع: السيسي صدق على شراء معدات جديدة لقناة السويس

قرار عاجل من ملك البحرين بشأن إسرائيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رينو تكشف عن إصدارها الجديد "كانجو" موديل 2021

بعد طرحها في مصر .. مواصفات وأسعار أودي Q2 موديل 2021 .. صور

عشان رمضان .. نصائح شراء الياميش