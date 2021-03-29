وظائف شاغرة بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالشرقية..تفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، برئاسة اللواء مهندس شريف فارس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، عن حاجتها لعدد من الوظائف بطريق التعاقد وذلك بعدد من فروع الشركة بنطاق المحافظة.





وأضاف البيان إن الوظائف المُعلن عنها تخص سائقين، وذلك بفروع الشركة بكلًا من "مدينة الزقازيق – مركز الزقازيق – كفر صقر – صان الحجر – منشأة أبو عمر – ديرب نجم" .





وأشار البيان الي أن الوظائف المطلوبة بالفروع المُشار إليها هي "سائق سيارة – سائق معدات ثقيلة – سائق جرار"، وذلك بنظام التعاقد واشترط الإعلان في المتقدم للوظيفة أن يكون مستوفٍ للشروط الآتية:

1. أن يكون لديه رخصة قيادة سارية (رخصة أولى أو ثانية لسائقي السيارات – رخصة معدات ثقيلة لوظيفة سائق معدات ثقيلة – رخصة سائق جرار لوظيفة سائق جرار).

2. أن يكون حاصلًا على الشهادة الابتدائية أو شهادة محو الأمية.

3. ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما، وذلك في تاريخ نشر الإعلان.

4. أي يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفيَّ منها.

5. أن يكون محل إقامته تابع للفرع الطالب ببوظيفة فيه، وأن يكون ذلك مثبًا ببطاقة الرقم القومي





أما بخصوص المستندات المطلوبة فهي:

1. صورة شهادة ميلاد مميكنة (كمبيوتر).

2. صورة بطاقة الرقم القومي.

3. صورة المؤهل الدراسي (الشهادة الابتدائية أو شهادة محو الأمية).

4. صورة رخصة القيادة.

5. صورة شهادة الموقف من التجنيد.

6. عدد 3 صور شخصية



