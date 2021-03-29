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ملاحة بورسعيد: عملية تعويم السفينة الجانحة تمت باحترافية كبيرة تحسب لمصر

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:21 م
قناة السويس
قناة السويس
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عادل نصار
أشاد عادل لمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، بتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، مشيرا إلى أن العملية تمت باحترافية كبيرة تحسب لمصر.

وأضاف "لمعي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أن حل أزمة قناة السويس أثبتت للعالم أجمع أن لدينا خبرات عالمية، مشيرا إلى أن عملية تعويم السفينة عملية صعبة ومعقدة للغاية.

وأكد أن فكرة التكريك كانت مصرية خالصة، وتمت العملية بمنتهى الدقة، مشيرا إلى أن حركة الملاحة تنتظم في القناة بداية من الثامنة من مساء اليوم.

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