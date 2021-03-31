دراسة: خلايا بالجسم يمكنها التصدي لسلالات كورونا الجديدة

أظهرت دراسة مختبرية، أجراها باحثون في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أن مكونًا مهمًا من مكونات الجهاز المناعي المعروف باسم "الخلايا التائية" التي تتصدى للإصابة لـ فيروس كورونا تحمي أيضا فيما يبدو من 3 سلالات جديدة هي الأكثر إثارة للقلق.





وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن سلالات معينة من فيروس كورونا المستجد قد يكتفي الحماية المناعية الأجسام المضادة واللقاحات في التصدي لها.









وفقا لما نشر ديي ميل البريطانية. وأشار الباحثون، إلى الخلايا التائية تمنع فيروس كورونا من الالتصاق بالخلايا البشرية، مما يجعلها تلعب دورا مهما وقائيا إضافيا،









وقال أندرو ريد، الذي أشرف على الدراسة من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، انه تُظهر نتائج الدراسة أن الخلايا التائية التي تتصدى لـ فيروس كورون ا كوفيد-19 لدى المصابين بـ السلالات الفيروسية الأولية تتعرف تماما فيما يبدو على السلالات الرئيسية الجديدة التي تم رصدها في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل".

حدد الباحثون شكلا معينا لـ " الخلايا التائية " التي كانت نشطة في مواجهة الفيروس ودرسوا كيف كانت هذه "الخلايا التائية" تعمل في مواجهة السلالات الجديدة التي رُصدت في جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والبرازيل. وقام الباحثون بتحليل دم 30 شخصا تعافوا من فيروس كورونا كوفيد-19 قبل ظهور السلالات الجديدة الأكثر عدوى؛ حيثأفريقيا





وخلص الباحثون، إلى أن الحماية التي تقوم بها الخلايا التائية ظلت فعّالة إلى حد كبير ويمكنها التعرف فعليا على جميع الطفرات في السلالات الخاصة بعدوى فيروس كورونا.