في اليوم العالمي له .. طرق علاج التوحد

يحتفل العالم في الـ 2 من أبريل كل عام باليوم العالمى للتوحد وهو أحد الامراض المزمنة التى تصيب الانسان فى سن الطفولة وتستمر معه طوال حياته.





وللأسف الشديد لايوجد علاج نهائي لمرض التوحد ولكن تمكن العلماء من ايجاد عدة طرق تساعد في علاج اعراض المرض مما يساعد المصابين به من عيش حياة أقرب للطبيعية ويطلق عليها مجازا علاج التوحد.





وفي اليوم العالمى للتوحد نعرض لكم ابرز طرق علاجه وفقا لما جاء في موقع " webmd" .





تعتمد معظم العلاجات التي يمكن لطفلك الاستفادة منها على وضعه واحتياجاته ، لكن الهدف واحد: تقليل الأعراض وتحسين التعلم والنمو.





علاجات السلوك والتواصل

تحليل السلوك التطبيقي (ABA) : غالبًا ما يتم استخدام ABA في المدارس والعيادات لمساعدة طفلك على تعلم السلوكيات الإيجابية وتقليل السلوكيات السلبية، يمكن استخدام هذا النهج لتحسين مجموعة واسعة من المهارات من خلال وضعهم ي مواقف مختلفة مثل (DTT) وهو التدريب التجريبي المنفصل الذي يستخدم دروسًا بسيطة وتعزيزًا إيجابيًا، وتطوير الدافع للتعلم والتواصل ودعم النمو العاطفي والفكري من خلال مساعدتهم على تعلم مهارات التواصل والعواطف.









علاج وتعليم الأطفال المصابين بالتوحد والمعوقين بالاتصال (TEACCH) : يستخدم هذا العلاج إشارات بصرية مثل بطاقات الصور لمساعدة طفلك على تعلم المهارات اليومية مثل ارتداء الملابس، ويتم تقسيم المعلومات إلى خطوات صغيرة حتى يتمكنوا من تعلمها بسهولة أكبر.





نظام اتصالات تبادل الصور (PECS) هذا علاج مرئي آخر ، لكنه يستخدم رموزًا بدلًا من بطاقات الصور ويتعلم طفلك طرح الأسئلة والتواصل من خلال الرموز الخاصة.





العلاج الوظيفي : يساعد هذا العلاج الطفل على تعلم المهارات الحياتية مثل التغذية وارتداء الملابس والاستحمام وفهم كيفية التواصل مع الآخرين و تهدف المهارات التي يتعلمونها إلى مساعدتهم على العيش باستقلالية قدر الإمكان.





العلاج التكاملي الحسي. إذا كان طفلك منزعجًا بسهولة من أشياء مثل الأضواء الساطعة أو أصوات معينة أو الشعور باللمس ، فيمكن أن يساعده هذا العلاج على تعلم كيفية التعامل مع هذا النوع من المعلومات الحسية.





الأدوية

لا يوجد علاج لاضطراب طيف التوحد ، ولا يوجد حاليًا دواء لعلاجه. ولكن بعض الأدوية يمكن أن تساعد في الأعراض ذات الصلة مثل الاكتئاب ، والمضبوطات ، والأرق، وصعوبة في التركيز.





أظهرت الدراسات أن الدواء يكون أكثر فاعلية عندما يقترن بالعلاجات السلوكية.





Risperidone ( Risperdal ) هو الدواء الوحيد المعتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. يمكن وصفه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 16 عامًا للمساعدة في التهيج.









سيصف بعض الأطباء أدوية أخرى في حالات معينة ، بما في ذلك مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) ، أو الأدوية المضادة للقلق ، أو المنبهات ، لكنها غير معتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) لاضطراب طيف التوحد.





تحدث مع طبيب طفلك حول ما إذا كانت هناك أدوية تعالج أعراضه.





تغذية

لا يوصي الخبراء بأي أنظمة غذائية محددة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد ، ولكن الحصول على التغذية السليمة أمر مهم، في بعض الأحيان ، يقيد الأطفال المصابون بالتوحد طعامهم أو يحاول الآباء التخلص من أشياء مثل الغلوتين لمعرفة ما إذا كان يساعد في تحسين الأعراض، ومع ذلك لم يثبت أى بحث علمي أن إزالة الجلوتين أو الكازين (بروتينات القمح ومنتجات الألبان) من نظامهم الغذائي يعد علاجًا مفيدًا لاضطراب طيف التوحد ، والحد من الأطعمة مثل منتجات الألبان يمكن أن يمنع نمو العظام بشكل صحيح.



