ما أعراض التوحد لدى الطفل البالغ من العمر 3 سنوات؟

يتساءل الآباء ومقدمو الرعاية الذين يلاحظون تغييرات أو تحديات معينة في طفل يبلغ من العمر 3 سنوات عما إذا كانت هذه يمكن أن تشير إلى التوحد.

يؤثر اضطراب طيف التوحد (ASD) على ما يقرب 1 من 59 طفلًا . يغطي ASD مجموعة من الحالات التي اعتاد الأطباء على الاعتقاد بأنها مختلفة ، بما في ذلك التوحد ومتلازمة أسبرجر.

غالبًا ما تظهر الأعراض السلوكية في مرحلة الطفولة المبكرة ، حيث تشير الأبحاث إلى أن الآباء ومقدمي الرعاية يميلون إلى ملاحظة بعض هذه السلوكيات قبل عيد ميلاد الطفل الأول.

على الرغم من ذلك، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن معظم الأطفال المصابين بالتوحد لا يتلقون تشخيصًا إلا بعد سن 4 سنوات.

كشف موقع mediacl news today، في هذه المقالة ، عن العلامات والأعراض المحتملة للتوحد لدى الأطفال بعمر 3 سنوات.

ما هو التوحد؟

يواجه المصابون بالتوحد صعوبة في تكوين صداقات وفهم مشاعر الآخرين، يعد التوحد أحد أكثر اضطرابات النمو العصبي شيوعًا . يتميز بتحديات التفاعل الاجتماعي والتواصل والمرونة في التفكير والسلوك.

يواجه المصابون بالتوحد صعوبة في التواصل مع من حولهم ، وتنمية الصداقات ، وفهم مشاعر الآخرين. قد يكون لديهم أيضًا أفكار متكررة ويقومون بسلوكيات متكررة.

غالبًا ما يكون لدى الأشخاص المصابين بالتوحد معدلات أعلى من الحالات المرضية المصاحبة أو المصاحبة لها أكثر من عامة السكان. بعض هذه الشروط تشمل:

النوبات

اضطرابات هضمية

مشاكل نفسية ، مثل القلق أو الاكتئاب

وفقًا لبعض الأبحاث ، يعاني 70٪ من الأطفال المصابين بالتوحد من حالة واحدة متزامنة ، بينما يعاني 41٪ من حالتين أو أكثر ، بما في ذلك اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط ( ADHD ) ، أو اضطراب العناد الشارد ، أو القلق الاجتماعي.

لا يوجد "علاج" لمرض التوحد ، ويشعر العديد من المصابين بالتوحد أن ASD جزء لا يتجزأ من هوياتهم، يمكن للأطباء والمعالجين مساعدة الأشخاص في إدارة أعراضهم والحفاظ على حياة سعيدة وصحية.

العلامات والأعراض لدى الطفل بعمر 3 سنوات

تتضمن بعض علامات التوحد لدى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات ما يلي:

الانفصال الاجتماعي

لا يجوز للأطفال المصابين بالتوحد اللعب مع الآخرين. انهم قد:

العب بمفردك

ليس لديهم مصلحة في التنشئة الاجتماعية

تجنب مشاركة الألعاب

لا يفهم لعب تبادل الأدوار

لا تستجيب لاسمهم

لا يفهم التخيل أو "التظاهر" اللعب

الاختلافات في التعبير العاطفي

يعاني المصابون بالتوحد من مجموعة كاملة من المشاعر ، لكنهم عادةً ما يقرؤونها ويعبرون عنها بشكل مختلف عن الآخرين.

يجوز للطفل المصاب بالتوحد البالغ من العمر 3 سنوات:

يجدون صعوبة في مناقشة أو التعبير عن مشاعرهم

تجد صعوبة في فهم مشاعر الآخرين

تكافح من أجل التهدئة أو الراحة

يقوم بعمل تعابير وجه قد لا تتطابق مع المشاعر الداخلية

تجنب الاتصال الجسدي مع الآخرين

تصبح جامدة عند احتضانها

لا تظهر أي عاطفة عندما يغادر أحد الوالدين الغرفة

صعوبات التواصل

يتميز التوحد بصعوبة التواصل. في عمر 3 سنوات ، يجوز للطفل المصاب بالتوحد:

إظهار التأخير أو التراجع في مهارات الكلام واللغة

تحدث بطريقة مسطحة أو غناء

لا تتكلم على الإطلاق

تجنب ملامسة العين

يبدو بلا تعبير

لا تجيب على الأسئلة بشكل مناسب

كرر كلمات الاخرين

استخدام الكلمات أو العبارات أو الأصوات بشكل متكرر ، والتي يسميها الأطباء بالصدى

استخدام الضمائر الخاطئة ، على سبيل المثال ، "أنت" بدلًا من "أنا"

لا تستخدم الإيماءات ، مثل الإشارة أو التلويح

لا تستجيب للإشارة

لا يفهم الفكاهة المناسبة للعمر

السلوكيات

غالبًا ما يظهر الأطفال المصابون بالتوحد سلوكيات تبدو غير عادية أو متكررة. انهم قد:

يرفرفون بأيديهم بشكل متكرر مثل الطائر

يبدو الطفل مفتونًا بلعبة أو نشاط معين

لديهم سلوكيات استحواذية

اصطف الألعاب بطريقة مرتبة

يكون مفرط النشاط في مواقف معينة

فترة انتباه قصيرة

الإصرار على إجراءات أو طقوس محددة

يظهر التحريض أو الغضب أو الإحباط عندما يزعج شخص ما روتينه أو طقوسه

علامات أخرى للتوحد

تشمل العلامات الإضافية المحتملة للتوحد عند الأطفال ما يلي:

عدوان

الاندفاع

إيذاء النفس

ردود الفعل الشديدة على الأصوات أو الروائح أو القوام أو الألوان أو الأذواق

نوبات الغضب

عادات الأكل غير العادية

لا يظهر كل الأطفال المصابين بالتوحد كل هذه العلامات ، والعديد من الأطفال المصابين بالنمط العصبي يظهرون أحيانًا بعضها. لهذا السبب ، فإن التشخيص المهني ضروري.