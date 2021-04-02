تدريب طلاب الاقتصاد المنزلي بالعريش علي صناعة الجلود لسد العجز بالاسواق

تنفذ كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش شمال سيناء، برنامج لتخريج كوادر مدربة علي صناعة الجلود وذلك من أجل سد العجز في الأسواق .

حيث تم توريد ماكينات تصنيع الجلود لقسم الصناعات الجلدية فى كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة العريش ، وذلك لتدريب طلاب القسم على تصنيع الجلود لخدمة المجتمع المحلى ، فى اطار توجيهات الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش بتعظيم الاستفادة من امكانات الجامعة لخدمة المجتمع المحلى،

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الماكينات مصممة على أحدث التقنيات العالمية ليتم تدريب الطلاب على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى انتاج وتصميم المنتجات الجلدية ، وذلك تحت اشراف ومتابعة الدكتور مروان مصطفى حسن عميد كلية الاقتصاد المنزلى وأساتذة القسم.

وأكد ، أن قسم الصناعات الجلدية فى كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة العريش يعد من الأقسام المتميزة، حيث يوجد عجز شديد فى الخريجين المتخصصين فى هذا المجال على مستوى الجمهورية ، ولا يوجد سوى خريجين محدودين على مستوى الجمهورية والعالم العربى، مشيرا إلى أنه لذلك يعد قسم الصناعات الجلدية فى كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة العريش نواة تساهم فى نهضة صناعة الجلود فى مصر.

وفي هذا الصدد ..نظمت جمعية حقوق المرأة السيناوية ' محافظة شمال سيناء، برنامج تدريبي عن توظيف الجلود في الأعمال التراثية ،في إطار خطة الجمعية للتدريب التعاوني لعام 2021م .، بمشاركة عدد كبير من سيدات المجتمع المدني، وطالبات كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش.

وقالت سوسن حجاب رءيس الجمعية ' ان البرنامج التدريبي " نظري تنشيطي " كمرحلة أولى عن كيفية استخدام الجلود في منتجات تراثية ،حيث تم الاستعانة بالمدرب الشاب محمد سعودي مدرب تصنيع الجلود واعقب ذلك تنفيذ برنامج تدريبي آخر التنفيذ بطريقه عملية وتوفير مستلزمات الانتاج، وذلك لتجهيز المنتج للمشاركة في المعارض التي تشارك فيهاالجمعية

وسبق لجمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية بالعريش ، تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "الصناعات اليدوية - صناعة الجلود"، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، في إطار مبادرة مصر بلا بطالة ٢٠٣٠م ، وتضمنت ورشة عمل لصناعة نماذج من المصنوعات الجلدية يدويا (حقيبة، محفظة، ميدالية)، باستخدام أنواع الجلود المختلفة والأدوات الخاصة بهذه الصناعة وحرق وتلوين الجلود، والتزيين باستخدام العملات المعدنية.



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