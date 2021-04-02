باللون البرتقالي.. وعد تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير لها

حرصت الفنانة الخليجية وعد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت وعد في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت بنطلون وبليزر كلاسيك باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات ونسقت معهما بلوزة بنفس اللون أتسمت بالتطريزات المميزة مما كشف عن رشاقتها.





وانتعلت وعد حذاء أنيق باللون البرتقالي أيضا، و تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية ذات اللون الذهبي مما منحها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت وعد على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع إطلالتها البرتقالي.



