من أجل هذه الميزة.. تويتر يوقف تطبيق Periscope للبث المباشر نهائيا

قرر موقع تويتر Twitter إغلاق تطبيق Periscope بيريسكوب للبث المباشر، نهائيا، وذلك على هواتف آيفون وأندرويد ، مع مساعيه فى جلب المزيد من الميزات الأخرى للتطبيق مثل Fleets التى توازى القصة اليومية فى تطبيقات فيسبوك وانستجرام.





وبحسب موقع TechSpot فإن تويتر قررت إيقاف تطبيق Periscope ،الخدمة التي ساهمت في تعميم مفهوم بث الفيديو المباشر من الهواتف الذكية في منتصف عام 2010 ، حيث ازدادت شهرة التطبيق بشكل كبير فى هذا الوقت.





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وبرز تطبيق Periscope ، جنبًا إلى جنب مع تطبيق Meerkat ، في أوائل عام 2015 ، وذلك قبل وقت قصير من ظهوره بشكل واسع ، حيث اشترى تويتر Periscope مقابل مبلغ أنه يتراوح بين 50 مليون دولار و 100 مليون دولار.





وارتفعت شعبية تطبيق Periscope خلال السنوات ما بعد 2015 حيث تم إدخال معظم إمكانات التطبيق في تويتر، وفى ديسمبر 2020 ، أخذ تويتر فى خفض استخدام التطبيق.





وأوضح تويتر فى ذلك الوقت أن التطبيق عالق في "حالة وضع صيانة غير مستدامة"، ثم تم إبلاغ قرار إغلاق Periscope للجمهور في ذلك الوقت، إلا أن تم إغلاقه على هواتف آيفون وأندرويد منذ أول أمس في 31 مارس 2021 .





وأعلن تويتر عن إضافة ميزة جديدة تضيف المزيد من المرح إلى تغريداتها سريعة الزوال Fleets تسمح لمستخدمي تطبيقها على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، بإضافة الملصقات والصور المتحركة إلى خاصية القصص Fleets الجديد بمنصتها، المشابه لقصص سناب شات.



