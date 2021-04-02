بـ سكارف على رأسها.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

إطلالتها بوضع الماكياج؛ حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها الآي لاينر الأسود والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت باختيار اسورة عصرية باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

ويطلق على اسم ديميت أوزدمير (بالتركية: Demet Özdemir)‏ وهي ممثلة تلفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة بدور اسيل.





وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة اسطنبول، بدأت ديميت أوزدمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.





وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، وكممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كلا من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.



