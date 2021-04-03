مع اقتراب تنفيذ سياسته.. هذا التطبيق المستفيد الأكبر من غضب مستخدمي واتساب

وسط ضجة كبيرة بشأن سياسة خصوصية واتساب WhatsApp المحدثة والمثيرة للجدل والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 مايو المقبل، أصبح تطبيق المراسلة الذي يركز على الخصوصية سيجنال Signal التطبيق الأسرع نموًا على مستوى العالم، بما في ذلك في الهند، سواء بالنسبة لتنزيلات التطبيق من المتاجر الرسمية أو بالنسبة للمستخدمون النشطون شهريًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتقرير جديد.





وبحسب ما ذكره موقع "zeebiz"، احتل أيضا تطبيق المراسلة المشفرة الروسي تيليجرام Telegram، المرتبة الثالثة ضمن قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا في الربع الأول من العام الجاري، وفقًا للبيانات التي قدمتها شركة تحليلات التطبيقات App Annie.









ويكتسب تطبيق سيجنال Signal شعبية هائلة بسبب بساطته وتركيز نظامه الأساسي على الخصوصية، حيث ساعدت سياسة خصوصية "واتساب" التي يضغط على مستخدميه من أجل الموافقة عليها، في زيادة نمو قاعدة مستخدمى تيليجرام وسيجنال.





فمنذ بداية شهر يناير من 2021، أقبل مئات الملايين من الأشخاص على تنزيل أو الاشتراك بإحدى خدمات التراسل، بعد أن أعلن تطبيق " واتساب "، تحديثًا جديدًا لشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بمنصته، والتي بموجبها تتيح له مشاركة المزيد من بيانات مستخدميه حول العالم، مع شركة "فيسبوك"، المالكة للتطبيق، بالإضافة إلى تخصيص مساحة للإعلانات (وهو ما نفته الشركة).





وأجلت "واتساب" تنفيذ خطوتها التي أثارت غضب أكثر من ملياري مستخدم حول العالم لمدة ثلاثة أشهر بعدما قوبلت برفض من الجميع والذين اعتبروها انتهاكا كبيرا لخصوصيتهم، مما أدى عملاقة التواصل الاجتماعى إلى تقديم اقتراحا جديدا تضغط من خلاله على المستخدمين الرافضين لشروطها للموافقة عليها قبل 15 مايو المقبل وإلا ستمنعهم من استخدام خدمة المراسلة في حالة رفضهم بعد التاريخ المحدد.

الجدير بالذكر أن سياسة "واتساب" المحدثة، الذي استحوذت عليه شركة "فيسبوك" في فبراير 2014، من خلال صقفة قدرت بحوالي 19 مليار دولار، تنص على أن تطبيق المراسلة الفورية الشهير سيشارك البيانات التي يجمعها عن مستخدميه، مع موقع الشركة الأم "فيسبوك"، من بينها: رقم الهاتف، صورة الحساب، بيانات المعاملات المالية الخاصة.





وذلك إلى جانب بينات أخرى مثل: أنماط الاستخدام التي تشمل الميزات المستخدمة والمجموعات التي انضم إليها المستخدمون، وكيفية تفاعلهم مع الآخرين داخل التطبيق، واستخدام ميزة الحالة، وبيانات الجهاز، وعنوان IP الخاص بالمستخدم، وموقعه ولغته، والتي بموجبها سيتم أيضا مشاركتها مع خدمات "فيسبوك" الأخرى، من أجل استخدامها لتقديم اقتراحات حول المحتوى وتوصيات الأشخاص والإعلانات جنبًا إلى جنب مع تحسينات الخدمة.