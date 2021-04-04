تسارع قوي لـ بورشه كايمان 718 GT4

شركة المحركات الألمانية بورشه، واحدة من أشهر شركات تصنيع السيارات الرياضية الفاخرة حول العالم، والتي تم إنشاؤها في عام 1931 على يد المهندس النمساوي فارديناند بورشيه، والذي قام بتصميم أولى سيارات العلامة التجارية الألمانية العريقة فولكس فاجن.

وعند مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بسباقات التسارع و المناورات والفقرات الاختبارية، نجد هناك نسخة قوية من اسطول بورشه تحمل اسم كايمان 718 GT4، و التي تأتي بلمسات رياضية انيقة على طريقة الصانع الألماني، وأكثر ما يميز هذه السيارة هي المقدمة الانسيابية والمصابيح التي تبدو أكثر عنفًا.

تمتعت بورشه كايمان 718 GT4 بثلاثة فتحات تتقدم ناحية الصادم الأمامي، إلى جانب تعزيزها بفتحتين تهوية على جانبي الهيكل الخارجي من السيارة، بالاضافة إلى مفهوم ثنائي الأبواب يمنحها مظهرًا رياضي، إلى جانب العجلات التي تحمل نفس الجانب، حيث دعمت بجنوط معدنية سوداء تتكون من 5 اضلاع مزدوجة، كما ضمت سبويلر خلفي عريض يمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

أما عن قدرات كايمان 718 GT4 فهي مزودة بمحرك سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 420 حصان، و 420 نيوتن/متر من عزم الدوران، مما يمنحها الأفضلية عن النسخة بورشة 911 بفارق 35 حصان، والتي يبلغ سعرها في السوق الأمريكي للسيارات بقيمة قدرها 99 ألف و 200 دولار.

وعندما نتحدث عن القدرات الفنية لـ كايمان 718 GT4 فهي تستطيع أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية تستغرق 4.4 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى بنسبة تتراوح بين 300 إلى 304 كم/ساعة.