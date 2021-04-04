ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تسارع قوي لـ بورشه كايمان 718 GT4

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:19 ص
بورشه كايمان 718
بورشه كايمان 718 GT4
Advertisements
صبري طلبه

شركة المحركات الألمانية بورشه، واحدة من أشهر شركات تصنيع السيارات الرياضية الفاخرة حول العالم، والتي تم إنشاؤها في عام 1931 على يد المهندس النمساوي فارديناند بورشيه، والذي قام بتصميم أولى سيارات العلامة التجارية الألمانية العريقة فولكس فاجن.

 

وعند مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بسباقات التسارع و المناورات والفقرات الاختبارية، نجد هناك نسخة قوية من اسطول بورشه تحمل اسم كايمان 718 GT4، و التي تأتي بلمسات رياضية انيقة على طريقة الصانع الألماني، وأكثر ما يميز هذه السيارة هي المقدمة الانسيابية والمصابيح التي تبدو أكثر عنفًا.

 

تمتعت بورشه كايمان 718 GT4 بثلاثة فتحات تتقدم ناحية الصادم الأمامي، إلى جانب تعزيزها بفتحتين تهوية على جانبي الهيكل الخارجي من السيارة، بالاضافة إلى مفهوم ثنائي الأبواب يمنحها مظهرًا رياضي، إلى جانب العجلات التي تحمل نفس الجانب، حيث دعمت بجنوط معدنية سوداء تتكون من 5 اضلاع مزدوجة، كما ضمت سبويلر خلفي عريض يمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

 

أما عن قدرات كايمان 718 GT4 فهي مزودة بمحرك سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 420 حصان، و 420 نيوتن/متر من عزم الدوران، مما يمنحها الأفضلية عن النسخة بورشة 911 بفارق 35 حصان، والتي يبلغ سعرها في السوق الأمريكي للسيارات بقيمة قدرها 99 ألف و 200 دولار.

 

وعندما نتحدث عن القدرات الفنية لـ كايمان 718 GT4 فهي تستطيع أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية تستغرق 4.4 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى بنسبة تتراوح بين 300 إلى 304 كم/ساعة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فورد GT تظهر في ثوب جديد بفضل تعديلات LE MANSORY

ميتسوبيشي تكشف عن أحدث إصداراتها .. أوتلاندر موديل 2022

بقدرات فائقة الأداء.. بورشه تطور نسختها الأسطورية 911 GT3

مرسيدس AMG GT موديل 2021 وأسعارها في الإمارات| صور

أستون مارتن تكشف عن نسختها الجديدة F1.. مواصفات

فيديو| تحد قوي بين فورد موستانج وبورشه 911 تيربو .. فمن الفائز؟

ترشيحاتنا

مدرب المولودية: لعبنا بعشوائية أمام الزمالك

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

كوارث نقع فيها عند تعليم الأطفال الصيام .. ونصائح مجربة تجعلهم يلتزمون به

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة جنش وزيزو

بسبب بوليصة تأمين.. أم تجبر طفلها على تناول جرعة زائدة من مواد مخدرة

بأسعار تنافسية.. التموين تعلن تخفيضات 35% على السلع الاستهلاكية بمعارض أهلا رمضان.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا

بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ اعرف الحقيقة