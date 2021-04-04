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مرأة

منها الشيخوخة والإرهاق .. 10 أسباب للعيون الغارقة

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:01 ص
منها الشيخوخة والإرهاق...
منها الشيخوخة والإرهاق... 10 أسباب للعيون الغارقة
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أسماء عبد الحفيظ

تُعرف العيون الغارقة باسم تجاويف الحوض المسيل للدموع أو العيون الهيكلية، في هذه الحالة ، يبدو الجلد حول عينيك غائرًا أو مشدودًا إلى الداخل، تنحسر مقلة العين في تجويف العين ، مما يجعل العين تبدو ثقيلة ومرهقة وجوفاء، إنها مشكلة تجميلية تجعلك تبدو أكبر سنًا بمظهر غير طبيعي إلى حد ما، ويرجع ذلك للكثير من الأسباب.

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أسباب غارقة في العيون

الشيخوخة: مع تقدمك في العمر ، تقل الأنسجة الدهنية حول العين ، مما يجعل الجلد حول العين يبدو رقيقًا. وهذا يعطي العين مظهرًا مجوفًا وغائرًا .

الرضوض والجراحة: العيون الغارقة هي أثر شائع جدًا للعمليات الجراحية. في كثير من الأحيان ، قد تتسبب الكسور المدارية (محجر العين) في حدوث تشوهات وعيون غائرة، قد تؤدي جراحات الوجه حول منطقة العين أيضًا إلى غرق الجفون في التجاويف.

فقدان الوزن المفاجئ: قد يتسبب فقدان الوزن المفاجئ والمفرط (أو فقدان الدهون) في جعل العين تبدو جوفاء بعض الشيء وغارقة. غالبًا ما يسبب فقدان الوزن الإرهاق والتعب ، مما يعزز مظهر العيون الغارقة والهالات السوداء.

الأدوية : الأدوية ، مثل قطرات عين الجلوكوما (نظائر البروستاجلاندين) ، قد تسبب أيضًا عيونًا غائرة، قد يعاني الأطفال الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي من الساركوما العضلية المخططة (نوع نادر من السرطان) والورم الأرومي الشبكي (سرطان الشبكية) من التهاب المفاصل وفقدان الدهون في الوجه .

الحالات الطبية : قد تسبب الحالات الطبية مثل الإسهال الجفاف والقيء وتسبب العيون الغارقة، قد تسبب أيضًا حالات مثل متلازمة الجيوب الأنفية الصامتة وعيوب العظام وضمور الدهون المرتبط بالعمر عيونًا غائرة،متلازمات الحثل الشحمي ، وهي مجموعة من الأمراض غير المتجانسة ، تتميز بفقدان الدهون ، مما يؤدي إلى التهاب المفاصل، قد تتسبب حالات العين الكامنة والمتلازمات والتشوهات الأخرى أيضًا في غرق العين، يمكن رؤية العيون الغارقة في مرضى سرطان الثدي النقيلي والتليف الخلقي.

الوراثة : عدم تناسق الحجاج (قد يتأثر موضع التجويف غير المتماثل بالجينات الخاصة بك. إذا كانت العيون الغارقة موجودة في عائلتك ، فقد تكون لديك أيضًا.

الأرق والإرهاق: إذا كنت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم أو تعاني من الجفاف أو تستهلك أقل من السعرات الحرارية اليومية ، فإن جسمك يصبح مرهقًا. العيون الغارقة هي إحدى علامات الإرهاق.

التعرض المفرط للشمس: يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية إلى تلف الجلد حول العينين وإضعافه ، مما يتسبب في ظهور الهالات السوداء والتجاعيد والعيون الغارقة.

التدخين: يؤثر التدخين على الجلد ويسبب تجاعيد الوجه وانتفاخ تحت العين وحوض الدموع. تشير الدراسات إلى أن التعرض طويل الأمد للتدخين يمكن أن يتسبب في ظهور وسادات دهنية تحت الحجاج (انتفاخ) وانخفاض حجم الوجه مثل العيون الغارقة، كما أنه يزيد من شدة قدم الغراب ، مما يؤثر على المظهر العام للعينين.

الحساسية: قد تؤثر الحساسية أيضًا على الجلد حول العينين ، مما يسبب الحكة والاحمرار والعيون الغارقة.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

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