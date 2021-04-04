بعد تألقها في الحفل.. تفاصيل إطلالة نيللي كريم بـ موكب المومياوات

حرصت الفنانة نيللي كريم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة خلال مشاركتها في حفل موكب نقل المومياوات.





وتألقت نيللي كريم في حفل نقل المومياوات بإطلالة مميزة من اختيار الإستايلست مي جلال، حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام مكشوفة، واتسم الجزء العلوي من التصميم بالتطريزات ذات اللون الذهبي.





اقرأ أيضا:









وحمل الفستان توقيع مصممة الأزياء nourazazzy، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات الراقية التي حملت توقيع عزة فهمي، مما منحها إطلالة متكاملة.









أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيللي كريم على تسريحة شعر بسيطة، وظهرت بمكياج جذاب مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.







